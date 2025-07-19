韓國瑜快閃花蓮不到20分鐘！　零稱讚傅崐萁只專注談反罷免

▲韓國瑜快閃花蓮站台傅崐萁反罷免。（圖／翻攝畫面）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜今（19日）前往花蓮，參加由花蓮縣黨部主辦的「反惡罷護民主 花蓮人站出來 不同意罷免」大會，先搭車掃街拜票，再進場致詞，但發言時間不到20分鐘，隨即強調要趕赴桃園助講。而韓國瑜助講時雖開金口高歌，也向民眾喊話要記得出門投不同意罷免票，不過致詞中一句都沒有提到稱讚傅崐萁，與過往站台時，都會大讚藍委在國會的表現略有差異。

由於今天花蓮下雨，韓國瑜致詞時提及，謝謝善良熱情的花蓮，「大家不要擔心，我這個頭不怕雨，我怕太陽曬」，引發全場歡笑。他說，45年前到花蓮當兵，充滿著歡樂，花蓮永遠讓人感覺到善良的人民、美麗的風景，然後純厚的習氣，人與人非常的良善，當年學唱的「花蓮之歌」，現在還會唱，對花蓮感情特別，之後便開始高歌。

韓國瑜感嘆，這次來花蓮特別感觸，罷免是人民的權利，但是民進黨用國家資源，把31席國民黨立委全部罷免，這是政治大屠殺，完全不符合民主機制，這是民主大屠殺，拜託26日花蓮鄉親大家告訴大家，對不公平不正義的罷免宣戰，一定要投下不同意罷免，讓台灣的民主在全世界揚眉吐氣。

韓國瑜說，自己要拜託鄉親，這次726整個花蓮縣所有的鄉親一定要大家告訴大家，向這一場不公平不正義的罷免正式宣戰，用手上這張票，投下不同意罷免。

值得關注的是，韓國瑜現身不到20分鐘，隨即強調要趕赴桃園助講，助講時間短到讓在場的花蓮支持者相當錯愕，且韓國瑜的致詞中，一句都沒有提到稱讚傅崐萁，與他過往替藍委站台時都會大讚對方在國會的表現略有差異。

