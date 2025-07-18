「棒球打假球的比正規認真！」　曹興誠轟藍委：專制跳脫程序正義

▲國民黨立委徐巧芯、罷團領銜人曹興誠電視說明會。（圖／翻攝自YouTube／台北市選委會）



記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市5立委公辦罷免說明會今（18）日登場。罷免徐巧芯領銜人曹興誠猛攻藍委過去一年在立法院處理法案缺乏程序正義，甚至直言，「我跟各位講，匪諜工作最認真，這職棒裡面有打假球的，打假球的人比正規打球的人更認真，詐騙的人比正常人工作更認真」，所以藍委說自己認真沒有意義，重點是藍委在立院粗暴、專制、跳脫程序正義。

曹興誠提到，國民黨團總召傅崐萁日前帶藍委去北京「朝拜」王滬寧，他主要目的就是要統戰台灣，跟這個人會面到底幹什麼？他們都說是去交流，還得意洋洋的，拍照的場景也不掩飾，他們說是交流，但是回來後，他們發動國會擴權法案，是想把立法院變成太上皇機構。

曹興誠說，正常法案的提案修正非常冗長，要一讀、開公聽會、逐條審查、三讀等等，他曾經修改兩個法案，花了他非常多時間，要跟很多委員溝通，一個法案花了他一年半的時間，一個花了兩年的時間，但是國民黨通過法案，跳過所有正常的程序，不讓立委知道內容，就直接三讀，完全違反程序正義。

曹興誠還說，徐巧芯在立法院咬人、打人、拿水瓶砸人，國民黨還罵說民進黨想獨裁，他們在立法院才想獨裁，暴力想跳脫制衡，完全違背我們民主程序，所謂大罷免召集人就是傅崐萁。

曹興誠也說「，我跟各位講，匪諜工作最認真，這職棒裡面有打假球的，打假球的人比正規打球的人更認真，詐騙的人比正常人工作更認真。」所以藍委認真沒有意義，重點是藍委在立院立法時粗暴、專制、跳脫程序正義。

對於曹興誠的言論，徐巧芯也駁斥，曹興誠指控他們在國會衝突推擠，事實就是國民黨當時為了排案夜宿門口三天三夜，循規蹈矩的等待開會時間，民進黨竟然拿椅子去破壞議場、砸碎窗戶，藍委陳菁徽還被鍾佳濱攻擊，「請問曹興城先生你還好嗎？你眼睛瞎了嗎？為何只要談到民進黨你就不談了呢」。

徐巧芯認為，曹興誠是一個投機份子，他隨時都有可能再一次背叛國家，畢竟背叛這種事，無論出於私生活、公領域，背叛了一次，就會有第二次、第三次，說不定哪天戰爭來了，又落跑回新加坡了，就只剩下黑熊、青鳥在原地哭，這就叫做政治渣男。