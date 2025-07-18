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社會 社會焦點 保障人權

宜蘭貨車撞翻轎車「母女受困」　路人救出女童安撫...超暖畫面曝

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭三星鄉今（18）日上午，發生一起車禍，24歲林姓女子駕駛的白色轎車遭闖紅燈的貨車撞擊後翻覆於路中央。車內母女受困，多名路人見狀立刻伸出援手救援，抱出女童並盡力安撫。現場救人過程被拍下並曝光，網友紛紛讚嘆這是「人間最暖畫面」。

▲▼宜蘭三星貨車撞翻轎車釀母女受困，藍白衣等路人聯手救援超暖心。（圖／宜蘭三星歐瑅民宿提供，下同）

▲▼宜蘭三星貨車撞翻轎車釀母女受困，藍白衣等路人聯手救援超暖心。（圖／宜蘭三星歐瑅民宿提供，下同）

▲▼宜蘭三星貨車撞翻轎車釀母女受困，藍白衣等路人聯手救援超暖心。（圖／宜蘭三星歐瑅民宿提供，下同）

根據目擊者描述，當時天氣炎熱，白色自小客遭闖紅燈貨車撞擊後，翻覆於路中央，車上還有女童受困，路過的民眾紛紛停車幫忙。兩名男子分別穿著白色與藍色短袖上衣，先從破裂的後車窗救出受驚的女童。藍衣男子緊抱著女童並不斷拍背安撫，而白衣男子則協助取出車內物品後，幫助受傷的林姓女子脫困。林女一度因驚嚇及受傷癱軟，但見女兒平安無事後，硬撐著身體查看女童情況。

路人英勇救援的影像在網路上引起熱烈討論，不少網友留言感謝見義勇為的好心人。據了解，林女及女童分別是三星鄉民代表雷慧玲的媳婦及孫女。雷慧玲得知母女平安後，表示非常感激鄉民的幫助，將會親自登門致謝，至於詳細肇事原因，有待警方進一步調查釐清。

▲▼宜蘭三星貨車撞翻轎車釀母女受困。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭三星貨車撞翻轎車釀母女受困。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭三星貨車撞翻轎車釀母女受困。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

警方表示，18日10時01分許獲報，宜蘭縣三星鄉農義路2段與五分路3段口發生交通事故，警方立即派員趕赴現場處理。經查，事故為朱男（64歲）駕駛自小貨車沿農義路二段往大隱方向直行(北往南)行駛，與林女（24歲）駕駛自小客車，沿五分路三段往三星方向直行(東往西)行駛，行經路口時，發生碰撞，事故造成林姓女駕駛及車上乘客受傷，送往羅東博愛醫院治療。

▲▼宜蘭三星貨車撞翻轎車釀母女受困。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

經現場酒測，雙方駕駛酒精濃度均為0.00mg/L，另由於朱男違規闖紅燈 ，將依道路交通管理處罰條例第53條第1項進行舉發。

三星分局提醒用路人，行經交岔路口應遵守交通號誌、閃光號誌、鄉道或視距不佳路段時，應減速慢行，並確實依標誌標線禮讓，避免因一時大意釀成事故。如有交通事故或需警方協助，請立即撥打110，警方將竭誠為您服務。

▲▼宜蘭三星貨車撞翻轎車釀母女受困。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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