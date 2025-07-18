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「2008投馬英九！我是藍的！」　曹興誠：賴清德有辦法指揮我嗎？

▲▼國民黨立委徐巧芯、罷團領銜人曹興誠電視說明會。（圖／翻攝自YouTube／台北市選委會）

▲國民黨立委徐巧芯、罷團領銜人曹興誠電視說明會。（圖／翻攝自YouTube／台北市選委會）

記者崔至雲／台北報導

中央選舉委員會公辦電視罷免說明會，北市第7選區今（18日）下午登場，國民黨立委徐巧芯一早就在臉書預告這是場「世紀之戰」，而罷免徐巧芯領銜人曹興誠在說明會中提到，「我是藍的，2008年還投給馬英九」所以這場罷免不是藍綠對立，「賴清德有辦法指揮的了我嗎？柯建銘有辦法指揮我嗎？」

曹興誠今在說明會第一輪時說，距離726投票只剩一個禮拜，國民黨用盡一切謠言混淆罷免案的本質，罷免案就是要抗共保台，因為藍委親共賣台，他們明目張膽的親共，一點都不掩飾。接著他拿出傅崐萁帶藍委到北京見到王滬寧的照片指出，藍營一直說去交流，到底是做了什麼？他們還洋洋得意。

曹興誠提到，國民黨講說這是賴清德發動的，因為選輸了不服輸，要消滅在野黨、實行獨裁，統統胡說八道，「我就是藍的，我2008年還投票給馬英九，這是我一生犯的錯誤之一」。

曹興誠說，這麼多藍跳出來要罷免，不是藍綠對立，也跟賴清德無關，「賴清德有辦法指揮得動我嗎？柯建銘能指揮得到我嗎？我們這些罷團，看到國家、立法院亂象，才站出來抗共保台」，國民黨面臨大罷免，扭曲造謠希望導成藍綠對立。

曹興誠說，罷團志工主要來自青鳥，是因傅崐萁毀憲亂政，青鳥出來活動衍生成罷團，完全是為了救國，抗共保台，這是真正大罷免主題，不要被國民黨誤導的，什麼都說是賴清德發動的。

曹興誠說，現在國民黨在立法院，只要傅崐萁一聲令下，其他人就像鷹犬一樣，變成軍事行動，變走狗、鷹犬和傅的小弟，「黑道大哥一聲令下，小弟一擁而上」，變成黑道私刑堂。

對於曹興誠的言論，徐巧芯在第一輪發言時直接回應表示，「曹興誠說他是藍的？我完全不認同，你不是紅的、就是綠的，因為藍的不會背叛中華民國，你是舔共賣台的始祖鳥」。

▲▼國民黨立委徐巧芯、罷團領銜人曹興誠電視說明會。（圖／翻攝自YouTube／台北市選委會）
 

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