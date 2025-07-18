「外公參加3次剿匪我反共」！　徐巧芯翻歷史嗆曹興誠：賣台始祖鳥

▲國民黨立委徐巧芯、罷團領銜人曹興誠電視說明會。（圖／翻攝自YouTube／台北市選委會）



記者崔至雲／台北報導

台北市罷免公辦電視說明會今（18日）舉行，罷免國民黨立委徐巧芯領銜人曹興誠提到，這次的罷免案就是要抗共保台，因為藍委親共賣台，他們明目張膽的親共，一點都不掩飾。徐巧芯則直接回應，「我外公、叔公參加過三次剿匪戰役，我把他們視為我心中的英雄，我當然也是反共的」。她也嗆，曹興誠1988年跟中共領導人江澤民吃過飯，40年前就在賣了，還賣得很開心，可說是舔共賣台的「始祖鳥」。

今天徐巧芯、曹興誠的罷免說明會，雖無辯論之名卻有辯論之實，兩人你來我往不斷擦出火花。曹興誠先提到，距離726投票只剩一個禮拜，國民黨用盡一切謠言混淆罷免案的本質，罷免案就是要抗共保台，因為藍委親共賣台，他們明目張膽的親共，一點都不掩飾。

曹興誠拿出傅崐萁帶藍委去北京與王滬寧見面的照片說，大陸就是要統戰台灣，藍委跟這個人會面到底幹什麼，他們都說是去交流，還得意洋洋的，拍照的場景也不掩飾，他們說是交流，但是回來後，他們發動國會擴權法案，是想把立法院變成太上皇機構。

曹興誠也說，通常在立法院的時候，立委每個人都會有意見，但是國民黨現在都不看法案，只要傅崐萁一聲令下，大家就像鷹犬一樣，變成傅崐萁的小弟，把立法院變成黑道的私刑堂。

對於曹興誠言論，徐巧芯則拿出她外公的一份資料表示，她的外公及叔公參加過三次剿匪戰役，是她心中的英雄，「我當然也是反共的」，因此她敬重國軍，才會在立法院幫軍人爭取志願役加給至三萬，推國軍受訓期間不用被扣假，如果有休不完的假，國防部要有制度給予薪資補償，他們也要求政府提高十四倍心理輔導經費，這都是她一整年在做的事情，「所以我是親共的嗎？顯然就是抹黑抹紅」。

徐巧芯也提到，若有人見了王滬寧等於賣台，那曹興誠40年前就在賣了，在1988年就曾與江澤民和曾慶紅會面吃飯，卻從未公開講了什麼、談了什麼，而賴清德也曾訪問大陸並會見中共官員，為何不敢公開譴責？甚至反對國會改革，恐害怕過往的「好事」被揭露。

徐巧芯也說，賴清德曾經見過上海市長楊雄，賴也跟一大堆中共官員見過面，賴清德有沒有說過親中愛台？有沒有說過想跟習近平一起喝珍珠奶茶、吃蝦仁炒飯？請問曹興誠有沒有譴責過賴清德是親中賣台？若今天要說黑箱去見共產黨高層，曹興誠本人就是最親中投共的始祖鳥。

曹興誠在第二輪發言時回應徐巧芯提的他與陸方見面，他說，1994年跟他們吃過飯，「我是問過曾慶紅，你們怎麼看中華民國，他們都不講話，你們是不是認為中華民國已經消滅？他說，我們普遍就是這樣的看法，那你麻煩了，我們消滅我們就是鬼啊，人鬼殊途、陰陽永隔，請問怎統一？」。



