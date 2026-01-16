利誘投資虛幣被騙800萬！再向親友借120面交...恆春警動手抓人　

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮一名60歲婦人透過LINE認識男子，遭對方以噓寒問暖取得信任後，誘騙投資虛擬貨幣，先小額獲利10萬元，隨即被鼓吹加碼，陸續遭詐高達800萬元。詐團近日再要求她向親友借款120萬元面交車手，恆春警方獲報後即時部署，於15日面交現場當場逮獲白姓車手及吳姓監控人，查扣贓款、點鈔機及奧迪轎車，成功阻止鉅款流失，訊後依法送辦並建請羈押。

▲恆春警方逮獲車手。（圖／記者陳崑福翻攝）

恆春警方於近日獲悉一名潛在被害人疑似遭投資詐騙鉅款仍執迷不悟，近日又要面交120多萬元給車手，這名被害人加入LINE與對成為好友，被對方虛寒問暖後，遭慫恿購買虛擬貨幣進行投資，第一次投資280萬元，獲利10萬元，後來加碼投資到800萬元，全部被騙。這次又要面交120餘萬元保證金。

分局長郭懷澤獲報後立即責由偵查隊及各所員警部署監控面交，務必要跟詐欺集團搶被害人，就在被害人與詐欺車手於本轄某鄉鎮面交時，當場逮獲1名白姓面交車手，並以優勢警力圍捕在附近接應之吳姓監控車手，當場查獲詐欺贓款120餘萬元，人頭帳戶存摺3本、點鈔機1台及查扣奧迪豪車1部，被害人家屬獲悉後還特別傳訊向員警致謝，感謝警方能幫他家人保住該款項。警方詢問後認白、吳二嫌涉有嫌疑，將其依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送臺灣屏東地方檢察署偵辦，並建議聲請羈押，後續將持續擴大偵辦。

郭分局長表示，詐欺集團會以「保證獲利」、「限時投資」等話術欺騙被害人，並要求「隱瞞用途」及「保密」，讓被害人在匯款時遭行員及員警識破，例如在金融機構提領大筆款項或匯款時，向行員假稱款項是支付貨款、裝潢費用或者購屋費用等等，不一而足，殊不知這都是詐欺集團為避免遭識破的伎倆，民眾切勿輕信投資虛擬貨幣及代操股票等，務必提高警覺，若發現類似情事，可撥打165反詐騙專線、110或向就近警察機關諮詢。另特別呼籲鄉親朋友，若發現親友疑似遭詐騙，亦應出面向警方報案，恆春警察分局必當竭盡所能守護每位鄉親的生命及財產安全。