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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曹興誠稱職棒有打假球的、比正規的更認真　粉專轟：一句話激怒球迷

▲聯電創辦人、「剷除黑芯」罷團領銜人曹興誠出席「護國大遶境」誓師出發記者會。（圖／反共護台志工聯盟提供）

▲聯電創辦人、「剷除黑芯」罷團領銜人曹興誠。（圖／反共護台志工聯盟提供）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委徐巧芯罷免案今（18日）進行電視說明會，罷團「剷除黑芯」領銜人曹興誠發言時卻脫口，徐巧芯說工作很認真，但自己要跟各位講「匪諜工作最認真、職棒裡面有打假球的，打假球的人比正規打球的人更認真。對此，粉專政客爽批評，一句話惹怒職棒球迷，職棒有過無數人努力心血才走出假球陰霾，結果曹興誠直接說職棒裡面有打假球的，整個棒球界又被潑髒水了，這無關政治，根本是要公開鞠躬道歉的汙衊。

罷免說明會，過程中曹興誠提到，國民黨立委通過的每個法案都是暴力立法，完全不遵守程序正義，有些立委連條文都沒看過就跑到三讀去了，這是荒唐的事，過程中徐巧芯有沒有站出來說不同意？而是跟著傅崐萁指令去咬人踢人，種種粗暴動作，在用暴力專制方式立法，徐巧芯怎麼回答？

曹興誠表示，徐巧芯跟國民黨立委說工作很認真，但自己要跟各位講「匪諜工作最認真、職棒裡面有打假球的，打假球的人比正規打球的人更認真、詐騙的人比正常人工作的更認真」，所以國民黨立委講自己多認真多認真沒有意義。

對此，粉專政客爽表示，各位棒球迷跟職棒會長蔡其昌都過來看，綠營罷免領銜人曹興誠震撼表示「這職棒裡面有打假球的！打假的人比正規打球的人更認真」，一句話惹怒職棒球迷。

政客爽說，職棒發展至今有過無數人努力的心血才走出假球陰霾，好不容易走到現在越來越多人關注中華職棒的比賽。

政客爽強調，結果曹興誠直接說職棒裡面有打假球的，整個棒球界又被潑髒水了，這無關政治，根本是要公開鞠躬道歉的汙衊。

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