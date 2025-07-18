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驚悚畫面曝！男騎士遭貨櫃車輾過　從車底「噴出」當場斷腿亡

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區今(18)日上午發生一起死亡車禍！一名78歲柯姓騎士與一部貨櫃車發生碰撞，騎士被推撞跌倒，巨輪輾壓而過，鮮血直流當場慘死。事發當時，後方駕駛視角以及商家監視器畫面還原驚悚的絕命過程。

有民眾今日行經事故路段時，直擊車禍現場，直指男騎士躺在馬路上，右腳直接沒了，且看到白色骨頭和血腥畫面。這起意外發生在18日上午9點10分，警消獲報，三民區九如一路、正義路口發生車禍，救護人員到場時，發現一名男騎士倒臥在地，經判別已明顯死亡，未送醫。

▲▼男騎士遭大貨車輾過。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼男騎士遭大貨車輾過，瞬間畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼男騎士遭大貨車輾過。（圖／記者吳奕靖翻攝）

路邊住家監 視器也錄下撞擊畫面，可見當時男騎士突然出現在貨櫃車前方時，疑似因視線死角，貨櫃車駕駛沒能發現車前狀況，直接撞上男騎士，男騎士慘被輾過。而後方的車輛行車紀錄器畫面拍到，男騎士遭輾後，車底噴出不明物，騎士隨後從車底下冒出，嚇得緊急剎車。

警方根據事發畫面進行初步調查，78歲柯姓男騎士和70歲林姓貨櫃車駕駛都是直駛在九如一路上，兩人同步通過路口、匯入車道時，男騎士先騎到貨櫃車前，約1、2秒後就遭後方的貨櫃車撞上。由於兩車都是在同一車道上，並非誰有超車行為，因此初判仍是70歲林姓駕駛未保持安全距離，追撞上柯姓男騎士，造成男騎士跌下車，肢體被捲入貨櫃車輪下輾壓。

▲高雄市三民區今日上午發生一起死亡車禍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲男騎士腿斷，車禍現場血跡斑斑。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方對肇事的林姓駕駛實施酒測，但沒有酒駕行為。另依現行法規，大型車職業駕駛人年限為68歲，不過警方表示，林姓駕駛雖已70歲，但他駕駛的是「自用曳引車」，駕駛執照可達年限是75歲，並無違法違規。

警方表示，林姓駕駛不依規定保持前、後車距離，違反道路交通管理處罰條例第58條第1項第1款規定，可處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰。不過詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判，全案將林男依過失致死罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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