側翼拿「表決圖」稱民進黨反對虐童最重死刑　他秀完整表決過程打臉

▲林俊憲講表決。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（18日）三讀《刑法》第272條之1及第286條條文修正，對於未滿7歲之人，以凌虐方式犯「殺人罪」者，處死刑或無期徒刑；對於未滿7歲之人，以凌虐因而「致人於死」者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。272條之1部分獲藍綠白三黨共識「虐童死刑」無須表決，但攸關7歲以下、過失也處死刑的《刑法286條》修法，藍綠白無共識。網路上則有圖卡錯置稱民進黨對虐童致死投下反對票，對此，綠委林俊憲表示，民進黨支持272條之1，虐殺兒童可處死刑或無期徒刑，早在協商階段，三黨都同意修正，所以不須表決，但《刑法286條》修正會造成「過失」比「故意」刑度還高的詭異狀況，所以反對。

立法院18日處理《刑法》修正草案。藍綠白三黨共識修法272條之1，第一項、「對於未滿7歲之人，犯第271條之罪者，加重其刑2分之1」；第二項、「對於未滿7歲之人，以凌虐方式犯第271條第一項之罪者，處死刑或無期徒刑」。

而《刑法》第286條部分，藍綠白則出現分歧，第一項規定「對於未滿18歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處6月以上5年以下有期徒刑」；《刑法》第286條第二項，「意圖營利，而犯前項之罪者，處5年以上有期徒刑，得併科300萬元以下罰金」。上述法案並未修正。第六項、「對於未滿7歲之人，犯第一項之罪，因而致人於死者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處10年以上有期徒刑」；第七項、「對於未滿7歲之人，犯第二項之罪，因而致人於死者，處死刑、無期徒刑或12年以上有期徒刑；致重傷者，處無期徒刑或12年以上有期徒刑」。

對於今日議程，林俊憲解釋，現在有幾張表決結果圖被拿出來造謠，第一張，「討論事項第一案」，這是在處理延會到8月31號，民進黨投下反對。看看過去幾週藍白的出席和開會狀況，理由應該不用多說明。

第二張，刑法286條再修正動議，民進黨支持272條之1，虐殺兒童可處死刑或無期徒刑，但不支持修改286條，這部分後面詳細說明。

第三張，已經進入三讀階段，272條之1、286條一起的全案表決，但272之1條我們支持，286條認為有爭議，所以選擇不投贊成也不投反對，表達我們的立場。

林俊憲表示，至於為什麼沒有272條之1的表決結果？那是因為早在協商階段，三黨都同意修正加重虐殺兒童的刑責，所以不需表決。表決不是只為了當下，任何修訂的法律案，尤其是刑法，對整個社會的影響極其深遠，所以我們每一次表決，都要確保表達出精準的立場。

林俊憲指出，回到主要爭點的286條，「虐殺兒童」與「凌虐致死」，是兩個不同法律概念，一個是「故意」虐待、「故意」致死；一個是「故意」虐待、「過失」致死。但兩者刑度經過此次修法後卻已幾無差別，甚至在某些情況下，會造成「過失」比「故意」刑度還高的詭異狀況，法務部的見解也反對兩個不同法律概念被模糊。

林俊憲表示，更何況，286條在過去10多年來已三度修法加重處罰，其中有兩次是在民進黨多數時，拿虐童的不幸案件來進行政治攻擊，其心可議。知道每次修法時，這些細部的立法沿革歷程很容易被有心人利用資訊落差扭曲誤解，甚至會出現「跟著投贊成就好」這種聲音。

林俊憲強調，身為國會議員，尤其面對的是刑法修訂，必須永遠謹記刑罰的「謙抑性」原則，尤其對從抵抗威權出身的民進黨更是如此，這是我們刻在基因裡的核心價值。被誤解可以再說明，但絕不能為了避免被誤解而放棄最基本的法律原則。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，對於剴剴案，藍白的態度是先包庇、再消費、然後民粹修法。民進黨支持，殺童與虐殺兒童，比一般殺人罪重，民進黨支持，，虐殺兒童罪可處死刑，今天已經修法增訂《刑法272-1條》三讀通過，沒支持黃國昌修《刑法286條》的作法，就亂帶風向攻擊民進黨，民眾黨只會這招。

吳思瑤指出，《刑法286條》三屆立院已三度修法，虐童刑責已經加重！加重！再加重！只顧虛名的黃國昌，一貫廉價炒短線操作，不顧已經修到頂的法體系，又推民粹修法。就像他硬推「法庭直播」，引起法界撻伐反彈，我們毋需隨之起舞。保護兒少，除了加重刑責不讓加害者逍遙法外，也要多管齊下、遏止制度失靈。

吳思瑤強調，除了刑法，民進黨已推動六項兒少法規的修正檢視，行政院也負責任提出《兒童托育服務專法》。民進黨五大面向政策措施：立法修法雙管齊下、強化兒盟監督機制、精進收出養制度、提升合格保母托育品質、保障安置兒童福祉權益。吳表示，從源頭降低兒少受虐風險，跟末端重罰重刑，一樣重要。守護兒少，不炒短線從一而終，民進黨從未放棄努力，路遙知馬力，我們經得起檢驗！也不怕社會檢驗。

