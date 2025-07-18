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教育部再轟台師大「論理不明」　要求2周內決議懲處周台英

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部今天再批評台師大「論理不明」，要求2周內決議懲處周台英。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞持續延燒。教育部今（18日）開會，檢視台師大教評會決議，認為情節重大，要求師大校教評會在2周內，重新針對本案有權勢不對等、對學生身心及受教權侵害程度、行為應受責難程度及行為次數、頻率等事由，逐一釐清檢視，並重新針對適法性進行決議。

台師大爆出「抽血換學分」醜聞，且因處理不當引發眾怒，教育部痛批台師大「處理糟糕」要求重審，更祭出嚴懲，包括對研究主持人、共同主持人處50萬元罰鍰，台師大處110萬元罰鍰，擬撤銷周台英教練的教練證，教育部也會追究台師大的行政疏失。

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針台師大女足學生參與研究過程中，疑遭教練施壓進行抽血涉及校園霸凌，周台英教練處分落差太大引發外界爭議，教育部今天召開「專科以上學校校園霸凌事件審議委員會第1次臨時會議」，嚴格檢視台師大教評會所作出的決議後，認情節重大，命令學校校教評會在2周內重新做出決議。

教育部表示，校園霸凌審議會檢視學校調查小組調查報告後，認為本案對被行為人身心造成侵害，已達教師法第14條、第15條解聘要件。學校三級教評會未依調查報告解聘周姓教練，論理不明，已命學校校教評會在2周內依規定，重新就本案有權勢不對等、對學生身心及受教權侵害程度、行為應受責難程度及行為次數、頻率等事由，逐一釐清檢視，並另為適法決議。

為保障學生申訴權益，教育部表示，昨天已設立單一申訴窗口，並將主動聯繫學生，同時已將聯絡資訊提供人本教育基金會協助轉知陳情學生，確保學生獲得及時且妥適的協助。

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