5所私校勒令退場　教育部通過新董事會名單「現任董事全解職」

▲教育部私校退審會開會，通過苗栗大成高中等5校重組董事會名單。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部今（18日）召開私校退場審議會，會中通過苗栗大成高中與賢德高工及育民工家、台南新榮高中、彰化大慶高工等五校重組董事會名單，並從114學年起停招，114學年結束時停辦。教育部表示，後續將依法解除上述5校法人現任全體董事職務，並派任經這次會議審議同意的董事會成員。

教育部在今天下午召開「教育部第2屆私立高級中等以上學校退場審議會」第8次會議，並根據私校退場條例規定，審議通過苗栗縣私立大成高級中學、私立育民高級工業家事職業學校、私立賢德高級工商職業學校，以及台南市私立新榮高級中學、彰化縣私立大慶高級商工職業學校等5校的法人重新組織董事會名單。

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教育部指出，上述5校都是改善期間屆滿，未能完成改善的專案輔導學校，並已根據退場條例第13條第1項規定，從114學年度起停止全部招生，並在114學年度結束時停辦。教育部後續將依法解除這5校的法人現任全體董事職務，並派任經這次會議審議同意的董事會成員。

教育部補充說明，113學年時，苗栗大成高中已無學生及專任教師，另有協助處理董事會業務人員1名。台南新榮高中則有9名學生、專任教師5名、職員3名；賢德工商已無學生及專任教師，剩職員1名；育民工家已無學生及專任教師，另有協助處理董事會業務人員1名；大慶商工則有129名學生、專任教師7名、職員6名。

不過，教育部表示，苗栗大成高中、苗栗賢德工商、苗栗育民工家及彰化大慶商工，到113學年結束就沒有無學生，另台南新榮高中在114學年度結束時，學生全數畢業，無需進行安置。

