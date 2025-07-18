立院三讀「虐殺嬰幼兒」可判死　藍委：剴剴可以安心睡了

▲國民黨立委吳宗憲。（資料照／記者崔至雲攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院院會今（18日）三讀通過「剴剴條款」，增修《刑法》條文，對於未滿7歲之人，以凌虐方式犯「殺人罪」者，處死刑或無期徒刑。對此，國民黨立委吳宗憲表示，本次修法的精神，就是要強調，無動機、目的之施暴、凌虐嬰幼童的犯罪行為，在國民法律感情上，行為人主觀之惡性及非難程度，比起典型有動機目的的殺人行為，是有過之而無不及的，必須讓社會清楚知道「虐殺嬰幼兒，罪該萬死」。他更感慨地說，今天，剴剴可以好好睡了，因為剴剴，讓許多小朋友，能好好長大了。

吳宗憲提到，今天在立法院通過「虐殺嬰幼兒罪」，儘管這是他大力推動的法案，但卻一點也開心不起來，因為他想到剴剴被保母拔掉十根手指頭的指甲、在寒冷的冬天裡被脫光衣服在陽台罰站、用長滿蟑螂的器具餵吃餿水廚餘。

吳宗憲進一步指出，他還想到剴剴被用魚線綁著沒辦法睡著，甚至被「對折」放進水桶，前後毆打長達114天，只要想到剴剴是這樣離開這個世界，他內心就感到無比的羞愧與沉重，「我們大人沒有來得及保護他，他好好長大的機會被殘忍剝奪了」。

吳宗憲坦言，他知道刑法學理上，大家一定會有不同看法，但還是必須說，剝奪基本生存需求，並致其在身心極其痛苦下死亡，這無疑是對憲法「人性尊嚴」基本權的極端侵害。

吳宗憲認為，尤其對於毫無自我保護能力的幼童，這些幼童孱弱的小手，還沒有力氣保護自己，甚至還在牙牙學語，不懂得如何求救，在面對暴行的當下，孤立無援、手足無措，虐殺這些小生命，比單單一刀殺人侵害「生命法益」更為嚴重。

此外，吳宗憲強調，凌虐行為的「累積性」，是對生命法益的迭次侵害，施虐者的每一步，都是對孩子脆弱生命的凌遲，終至無可挽回，終至孩子無法承受的「臨界點」，小生命便嘎然而止。

吳宗憲說，罪該萬死的是，當孩子的生命徵象隨著新舊傷口加乘作用而逐漸微弱時，施虐者並未消停，這種凌虐積累的過程所造成的死亡結果，應被整體合併評價。

吳宗憲呼籲，法官們必須知道，有一種殺人方式叫「虐殺」，這是用原本刑法第271條的「殺人罪」所無法充分評價的，過去司法實務在兒虐案件中過度著重犯罪動機、目的，多以行為人與兒童沒有糾紛，沒有殺人的動機，沒有殺童的目的，就否定他是殺人故意。

「法官可能忘了，人世間有一群毫無良知的人，對著與其勢均力敵之人，無法使壞，但對於無力自救的幼童，可以展現純粹的至惡，這樣的虐殺何需有仇隙在前，又何須有動機在後？」

吳宗憲強調，依數據顯示，縱使台灣多年來少子化，從2019到2023年，未滿3歲的受虐嬰幼兒人數不斷攀升，漲幅將近2成，以未滿3歲的稚嫩幼兒為虐待對象，這樣的趨勢非常驚人。

吳宗憲以自己過去一線的司法實務經驗斷言，一個還不知道什麼叫燙的小寶貝，就已成為被虐待的對象，黑數只會更多，有更多的孩子不知道怎麼表達，有很多父母更不知道怎麼樣爭取救援，更多的犯罪黑數，發生在我們不知道的角落。

吳宗憲表示，「如果他有99 條命的話，會願意為自己的兒子死100 次」，我們不能忽視孩子是社會的未來，整個國家應該給他們全面的保護和關愛，我們需要透過立法，加強法律處罰的力度，確保虐待者無法逃避責任。

針對本次修法的精神，吳宗憲再次說明，就是要強調，無動機、目的之施暴、凌虐嬰幼童的犯罪行為，在國民法律感情上，行為人主觀之惡性及非難程度，比起典型有動機目的的殺人行為，是有過之而無不及的，必須讓社會清楚知道「虐殺嬰幼兒，罪該萬死」，最後，他感慨地說，今天，剴剴可以好好睡了，因為剴剴，讓許多小朋友，能好好長大了。