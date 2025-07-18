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白宮：川普小腿腫脹　慢性靜脈功能不全

▲▼白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在記者會上痛批亞馬遜與其創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

美國前總統川普近期因腿部腫脹與手背瘀青的照片引發外界關注。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天在記者會上表示，川普已接受全面健康檢查，結果顯示他患有慢性靜脈功能不全，這是一種常見且良性的疾病，特別是在70歲以上的族群中。

李威特指出，川普最近幾週發現小腿輕微腫脹，白宮醫療小組出於謹慎進行了血管診斷與靜脈超音波檢查。檢查結果顯示，川普並未有靜脈血栓或動脈疾病的跡象，其他檢測也排除了心臟衰竭、腎功能問題及其他全身性疾病。她強調，這種疾病屬於「良性且常見」，不會對健康構成重大威脅。

此外，針對川普手背瘀青的情況，李威特解釋，這是因頻繁握手導致的輕微軟組織刺激，並與川普服用阿斯匹靈作為心血管疾病預防療程有關。她指出，「阿斯匹靈療法的副作用是眾所皆知且良性的」，並重申川普目前「健康狀況非常良好」。

川普近期的健康問題曾引起部分媒體揣測。福斯新聞（Fox News）報導，本月稍早在紐澤西州參加世俱盃決賽時，川普腿部腫脹的照片引發外界猜測是否隱瞞健康問題；而昨天他在白宮接待巴林王儲兼總理薩爾曼（Salman bin Hamad al-Khalifa）時，手背瘀青的照片也成為討論焦點。

白宮曾於今年4月公布川普的年度健康檢查結果，醫師當時表示，川普健康狀況「極佳」，完全能勝任總統職責。

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