川普18歲孫女身價破6億！　穿紅衣「偽參選」簽重磅代言

▲凱伊（右圖左）是川普的寶貝孫女；日前她穿紅衣拍攝「偽參選」影片，實際上是宣布簽下重磅代言（右圖）。（翻攝kaitrumpgolfer IG）

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）的18歲孫女凱伊（Kai Trump）是高爾夫球健將，近日在社群網站發布一段影片，身穿紅色套裝站在講台前發表演說，舉手投足看似要參選，引發網友熱議。

原來她不是要參選，而是宣布與無糖能量飲料品牌Accelerator Active Energy簽署NIL（姓名、形象與肖像權）合約，成為品牌股權合夥人，與體操明星利維鄧恩（Livvy Dunne）、NFL巨星特拉維斯凱爾西（Travis Kelce）並肩成為代言人。據估算，她的身價破6億元台幣，「錢」途一片大好。

凱伊的這支「偽參選」廣告短片《凱伊的宣告》（Kai’s Announcement）拍攝於川普國際高爾夫俱樂部。她15日接受《福斯新聞》訪問，說明合作細節，雖未公開金額，但據稱那是一個可以「改變遊戲規則」的重大合約。去年她在共和黨全代會上替爺爺川普助選，一炮而紅，她受訪時表示，爺爺給她很大的啟發：「爺爺總是鼓勵我努力、堅持練習，和他一起打球是我最珍惜的時光。」

▲凱伊穿紅色西裝外套，到講台前宣布某件事，看似要參選。（翻攝kaitrumpgolfer IG）

▲其實她是為無糖能量飲料代言。（翻攝kaitrumpgolfer IG）

凱伊是川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）和前妻凡妮莎（Vanessa Trump）的長女，目前就讀佛州棕櫚灘的班傑明學校（The Benjamin School），是高球校隊主將，已承諾2026年加入邁阿密大學女子高球隊。

佛州是少數允許高中生參與NIL交易的地區，讓她得以提早踏入商業舞台。根據《On3 Sports》統計，2025年2月，凱伊的NIL估值高達120萬美元（約新台幣3,840萬元），為女子高中選手之冠、全美NIL百大榜排第81、女性運動員中排名前5。

凱伊在社群媒體同樣有超高影響力，在IG擁有183萬追蹤、YouTube有170萬訂閱、TikTok則有320萬追蹤。她經常拍攝短片，內容從高爾夫、與閨密吃喝玩樂、家庭生活到白宮日常全包，打造出專業、具親和力的個人品牌形象。

▲凱伊是高爾夫球健將，粗估目前身價有2,100萬美元（約新台幣6.17億元）。（翻攝kaitrumpgolfer IG）

▲凱伊和爺爺川普都愛打高爾夫。（翻攝kaitrumpgolfer IG）

《Times of India》指出，凱伊目前總資產估計約2,100萬美元（約新台幣6.17億元），其中1,600萬美元（約新台幣4.7億元）來自家族信託，年收入約250萬美元（約新台幣7,349萬元）來自代言、社群媒體合作等收入。

今年1月，凱伊與美國運動收藏卡製造商Leaf Trading Cards合作，推出簽名卡，每包售價199.99美元（約新台幣6,400元）。2月又與高爾夫球具品牌TaylorMade簽約，與球星羅伊麥克羅伊（Rory McIlroy）並列代言人。此外，她已與運動經紀公司GSE Worldwide簽約，和高球選手布萊森迪尚波（Bryson DeChambeau）等頂尖運動員當同門師兄妹，聲勢驚人。



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