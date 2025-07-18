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川普雙腿腫脹、疑手背瘀青　化妝遮掩照曝光！白宮緊急解釋真相

▲▼川普與妻子梅蘭妮亞出席FIFA世界盃足球決賽時，被發現疑似腿部腫脹。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與妻子梅蘭妮亞出席FIFA世界盃足球決賽時，被發現疑似腿部腫脹。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普近日在出席國際足球賽事時，雙腿明顯腫脹引發外界關注。白宮於當地時間17日證實，川普經檢查後確診為「慢性靜脈功能不全」，屬良性且常見的靜脈疾病，並無發現血栓或心血管疾病等更嚴重病症。白宮強調，現年79歲的川普整體健康狀況依然「極佳」。

根據美媒《CBC News》，川普日前與妻子梅蘭妮亞一同現身7月13日在美國紐澤西州東拉塞福（East Rutherford）舉行的世界俱樂部盃（Club World Cup）足球決賽，與國際足總主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）夫婦並肩觀賽。當時有照片顯示川普腳踝腫脹，甚至手背疑似有瘀青，引發外界對其健康情況的猜測。

▲▼川普在手背上妝，引發外界關注健康狀況。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普在手背上妝，引發外界關注健康狀況。（圖／達志影像／美聯社）

對此，白宮總醫師巴巴貝拉（Sean Barbabella）發布備忘錄表示，川普在注意到腿部輕微腫脹後，出於謹慎接受了全面性檢查，包括靜脈超音波、心臟超音波、血液檢測與代謝功能檢查等，結果皆在正常範圍內，未見血栓、動脈病變、心臟或腎功能異常。

備忘錄指出，檢查結果顯示川普患有「慢性靜脈功能不全」（Chronic Venous Insufficiency, CVI），這是一種常見於高齡者的靜脈疾病，當腿部靜脈受損導致血液回流效率下降時即會發生。雖不構成重大健康威脅，卻可能引起腫脹、沉重、抽筋或皮膚變色等不適。

▲▼川普在與巴林王儲握手時，用化妝品遮住右手背。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普在與巴林王儲握手時，用化妝品遮住右手背。（圖／達志影像／美聯社）

此外，針對外界關注的手背瘀青問題，巴巴貝拉也指出，這可能與川普經常握手及服用阿斯匹靈作為心血管預防藥物有關，屬輕微的軟組織刺激，無須過度解讀。

根據克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）資料，約每20名成年人中就有1人患有慢性靜脈功能不全，50歲以上族群為高風險對象，其他危險因子包括肥胖、久坐、抽菸與家族病史等。治療方面通常以減重、運動、抬腿及穿著壓力襪為主，嚴重時則可能需手術介入。

白宮強調，川普目前健康狀況良好，日常活動未受影響。此次檢查屬預防性措施，並無進一步醫療需求。

►川普身體狀況令人憂心！手背「神秘瘀青」曝光　白宮緊急出面解釋

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