快訊／加密幣里程碑！3法案通過　川普擬開放「9萬億退休金」投資

▲加密貨幣示意圖。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國眾議院17日以壓倒性票數通過三項加密貨幣相關法案，其中包括備受矚目的《GENIUS法案》，該法案針對穩定幣監管，要求儲備資產需100%由美元或美國國債等流動性資產支持，並規定發行方每月公開儲備金細節。另外，外媒報導指出，川普政府擬開放退休金市場投資加密貨幣，規模達9萬億美元。

此次通過的法案還包括《數位資產市場結構法案》（CLARITY法案）及《反CBDC監控國家法案》。其中，《CLARITY法案》針對數位資產交易市場結構提供監管指引，而《反CBDC監控國家法案》則阻止聯準會未經國會授權向個人直接發行央行數位貨幣（CBDC），並防止其作為貨幣政策工具。這兩項法案目前正送交參議院審議。

值得注意的是，《GENIUS法案》在眾議院以308票贊成、122票反對的優勢通過，超過100名民主黨議員倒戈支持共和黨陣營。白宮新聞秘書萊維特透露，川普計劃於本周五的公開活動中簽署該法案，使其正式成為法律。

此外，川普政府也準備對退休金市場進行重大改革，預計最快本周將簽署行政命令，開放規模達9萬億美元的退休金投資範疇，新增包括加密貨幣、黃金及私募股權等資產。此舉可能加速加密貨幣成為主流投資工具，但專家提醒，私募股權投資的高風險仍需謹慎評估。這一系列政策被視為美國加密貨幣及退休金市場的重要轉折點。