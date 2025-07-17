川普為淫魔富商「槓上鐵粉」　盟友警告：恐毀總統任期

▲川普近日為了艾普斯坦案，槓上忠實支持者。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國政府處理「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性醜聞案的方式，近期引發軒然大波，總統川普宣稱整起案件都是民主黨策畫的「騙局」，甚至為此抨擊自己的支持者們。對此，一名盟友強烈警告，川普此舉恐怕對自己的總統任期有害。

美國極右翼人士盧默（Laura Loomer）16日接受《政客》採訪時，將這件事比喻為川普首次競選白宮時與俄關係的媒體關注度，「我不希望這件事消耗他的總統任期。」她也直言，艾普斯坦是一名眾所周知、被定罪的性犯罪者，他的前女友也正在佛州服刑，「這顯然不完全是個騙局」。

盧默強調，總統不可能把所有心力放在艾普斯坦案上，但「我覺得這處理得不好嗎？絕對是的」，並稱此案是對MAGA工作的重大干擾，「這就是為什麼我說過、而且還將再次重申，總統所能做的最好的事情，就是任命一名特別檢察官來處理艾普斯坦檔案的調查」，強調自己完全支持川普。

▲2000年川普、梅蘭妮亞、艾普斯坦與其前女友麥絲威爾合影。（圖／VCG）



艾普斯坦是華爾街金融家，廣結全球政商名流，卻被指控長年性侵未成年少女，甚至擔任「皮條客」誘騙未成年少女賣淫，對那些菁英好友提供性招待。他2019年被捕不久後，卻在監獄內突然「自殺身亡」，讓外界始終對其死因存疑。他的前女友、名媛麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）也因協助犯案，被判20年有期徒刑。

儘管川普政府承諾公開相關檔案，司法部長邦迪（Pam Bondi）卻於上周宣布，調查結果顯示艾普斯坦確實在牢房內自殺，所謂的性招待「客戶名單」並不存在，未來不再公布更多細節。此消息一出引發各界譁然，就連不少「讓美國再次偉大」（MAGA）支持者也無法接受。

面對輿論抨擊，川普卻直批「這全是一場大騙局，都是民主黨人搞的鬼。一些愚蠢的共和黨人落入圈套，結果反而幫民主黨做事。」他還發文怒斥，「我『過去』的支持者們完全相信這些『鬼話』」、「隨他們去吧，讓這些軟弱的人去替民主黨效力吧...我不再需要他們的支持。」

其他知名川普支持者也警告，如果總統不改變路線，他在基本盤的地位可能遭到重創。奎尼匹克大學（Quinnipiac University）16日公布的全國民調顯示，63%選民不認同川普處理艾普斯坦案的方式，即使在共和黨之中也僅40%選民表示支持，另外36%不認同，20%沒有發表意見。

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