美機場安檢「液體限制」可望鬆綁　國土安全部長：正在評估

▲機場下一步開放鬆綁的限制規定，很有可能是旅客隨身攜帶的液體量。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）7月才宣布機場安檢脫鞋檢查規定全面取消，如今下一步開放鬆綁的限制規定，很有可能是旅客隨身可攜帶的液體量。

美聯社報導，依據美國運輸安全管理局（TSA）現行指導方針，旅客可攜帶每件不超過100毫升的液體容器，這些液體容器要裝入約1.4公升的可重複密封塑膠袋之中，較大容量的液體容器必須托運，只有藥品、嬰兒配方奶除外。

諾姆16日在一場會議談及正在審視TSA推行的措施，並提到調整旅客隨身行李攜帶液體量的可能性，「關於液體相關規定，我正在重新評估。下一個重大公告或許就是關於液體容量的多寡」。

諾姆指出，現階段已在TSA實施多層機制，可在同樣維持安全的狀態下，針對安檢做出部分調整。但諾姆並未透露相關具體內容，也沒有說明旅客要何時才能看到這些變化。她也透露，「希望未來的機場是這樣的，也就是你帶著隨身行李走進大門，通過掃描器後就能直接上飛機，全程只需要一分鐘」。

報導指出，機場關於液體限制的措施源自2006年，當時相關單位破獲一起嫌犯把液體炸藥藏在隨身行李，企圖在登機之後炸毀飛機。自從液體限制的規定實施以來，經常可在安檢站看到不少旅客喝水、丟棄不符合規定的液體容器。