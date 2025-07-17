美國249萬YTR輕生得年29歲　生前遭網路霸凌

▲29歲女網紅米凱拉雷恩斯過世。（圖／翻攝自IG，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國29歲女網紅米凱拉雷恩斯（Mikayla Raines）是一名動物救援人士，YouTube頻道Save A Fox擁有多達249萬名粉絲追蹤。沒想到在6月下旬，她的丈夫突然在頻道發布影片宣布米凱拉雷恩斯的死訊，證實她在生前飽受心理疾病之苦，難以面對網路批評霸凌，最終選擇輕生離開人間。

NBC新聞等報導，米凱拉雷恩斯2017年創立非營利動物救援組織「拯救狐狸救援」（SaveAFox Rescue），當年的她才20歲，致力於從皮草養殖場拯救狐狸，經常分享她與動物的互動日常。自此之後，她在社群媒體上累積大量粉絲。

只不過在6月下旬，米凱拉雷恩斯的丈夫伊森雷恩斯（Ethan Raines）在YouTube頻道發布影片，宣布愛妻去世的消息。他透露，在醫護人員趕來之前，他為妻子做了15分鐘的CPR，但最終仍未能把她救回來。

伊森雷恩斯也說，多年來，米凱拉雷恩斯飽受心理疾病之苦，難以面對網路上的批評，「她再也無法繼續忍受，因此結束自身性命。讓我心碎的是，如此無私奉獻照顧動物的她居然被這麼多負面批評攻擊」，失去愛妻，讓他的胸口宛如被掏空。

▲伊森雷恩斯指出，會繼續經營妻子的事業。（圖／翻攝自FB）

伊森雷恩斯指出，他不會讓米凱拉雷恩斯所做的一切功虧一簣，打算繼續妻子的事業，「只要你們繼續支持SaveAFox，我們就會持續努力向前。我相信我們能為這個世界帶來更多光亮，我們做的這一切都是為了米凱拉」。

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