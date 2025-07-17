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哈利踏上黛妃28年前足跡　「重現地雷區這一幕」延續母親遺愛

哈利王子踏上黛妃28年前足跡　「重現地雷區震撼畫面」延續母親遺愛

▲哈利王子穿著防護裝備，獨自走入安哥拉地雷區間的安全通道。（翻攝X@TheHALOTrust）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）雖已卸下王室高級成員身份，仍持續參與公益。近日他前往非洲安哥拉，探訪一座緊鄰地雷區的村落，踏上已故母親黛安娜王妃（Princess Diana）28年前的慈善足跡，更重現她當年親赴雷區的震撼畫面，延續母親遺愛。

哈利王子15日獨自抵達安哥拉首都羅安達（Luanda），並與安哥拉總統羅倫索（João Lourenço）會面。16日他前往位於奎托夸納瓦萊（Cuito Cuanavale）的地雷區，穿著防護裝備，進行「走雷區」行動，並與當地村落的兒童一起參加地雷安全教育課程。

根據英國《BBC》報導，哈利此次造訪，是為支持投入戰後地雷清除工作的英國慈善機構「The HALO Trust」（光暈信託基金會）。該組織在1997年獲得黛安娜王妃支持，當年她身穿防護裝備、戴著面罩，親自走入安哥拉地雷區的身影，成為震撼畫面，使全球關注戰爭遺留下來的地雷問題。

哈利王子踏上黛妃28年前足跡　「重現地雷區震撼畫面」延續母親遺愛

▲黛安娜王妃（左圖）1997年穿著防爆裝、親赴安哥拉地雷區視察除雷行動，成為歷史性畫面。哈利王子（右圖）28年後踏上母親足跡，以同樣姿態走入雷區。（翻攝X@karend0609）

哈利這次不僅到訪地雷區附近的村落，也與當地兒童互動，了解他們如何接受教育、以免誤觸地雷。他表示：「戰爭的遺毒，至今仍日日夜夜威脅著無辜人民的生命。」呼籲大眾應關注地雷對平民，尤其是對兒童帶來的威脅，強調：「孩子們走在路上、出門玩耍，絕不應該活在恐懼裡。」

根據統計，自2008年以來，安哥拉已有超過6萬人因地雷傷亡，境內約仍有上千處地雷區尚待清除。光暈信託基金會迄今已在安哥拉清除超過12萬枚地雷。基金會執行長詹姆斯科文（James Cowan）強調：「我們會持續與安哥拉人民團結合作，直到最後一枚地雷被清除為止。」

哈利王子踏上黛妃28年前足跡　「重現地雷區震撼畫面」延續母親遺愛

▲哈利王子與安哥拉地雷區附近村落居民開心互動，並與孩童一起上地雷安全教育課程。（翻攝@TheHALOTrust IG）

事實上，這並不是哈利第一次造訪安哥拉，2019年他也曾與光暈信託基金會一同走入部分清理完成的雷區，甚至親自引爆一枚地雷。他也是該基金會的贊助人，長期關注全球地雷清除與戰後重建事務。

回顧黛安娜王妃1997年1月的安哥拉之行，當時她走入位於安哥拉中部萬博（Huambo）的地雷區，踏上由光暈基金會清理出的一條安全小徑，並公開呼籲國際禁止使用地雷。雖然當時黛妃遭部分政界人士批評「干涉政治」，但她的行動成功喚起全球關注。她曾踏足的地雷區，如今已轉變為繁榮社區，還設有「黛安娜王妃學校」（Princess Diana School），讓當地孩童能安心就學。


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