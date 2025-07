哈利踏上黛妃28年前足跡　「重現地雷區這一幕」延續母親遺愛

▲哈利王子穿著防護裝備,獨自走入安哥拉地雷區間的安全通道。(翻攝X@TheHALOTrust)

圖文/鏡週刊

英國哈利王子(Prince Harry)雖已卸下王室高級成員身份,仍持續參與公益。近日他前往非洲安哥拉,探訪一座緊鄰地雷區的村落,踏上已故母親黛安娜王妃(Princess Diana)28年前的慈善足跡,更重現她當年親赴雷區的震撼畫面,延續母親遺愛。

哈利王子15日獨自抵達安哥拉首都羅安達(Luanda),並與安哥拉總統羅倫索(João Lourenço)會面。16日他前往位於奎托夸納瓦萊(Cuito Cuanavale)的地雷區,穿著防護裝備,進行「走雷區」行動,並與當地村落的兒童一起參加地雷安全教育課程。

根據英國《BBC》報導,哈利此次造訪,是為支持投入戰後地雷清除工作的英國慈善機構「The HALO Trust」(光暈信託基金會)。該組織在1997年獲得黛安娜王妃支持,當年她身穿防護裝備、戴著面罩,親自走入安哥拉地雷區的身影,成為震撼畫面,使全球關注戰爭遺留下來的地雷問題。

▲黛安娜王妃(左圖)1997年穿著防爆裝、親赴安哥拉地雷區視察除雷行動,成為歷史性畫面。哈利王子(右圖)28年後踏上母親足跡,以同樣姿態走入雷區。(翻攝X@karend0609)

哈利這次不僅到訪地雷區附近的村落,也與當地兒童互動,了解他們如何接受教育、以免誤觸地雷。他表示:「戰爭的遺毒,至今仍日日夜夜威脅著無辜人民的生命。」呼籲大眾應關注地雷對平民,尤其是對兒童帶來的威脅,強調:「孩子們走在路上、出門玩耍,絕不應該活在恐懼裡。」

根據統計,自2008年以來,安哥拉已有超過6萬人因地雷傷亡,境內約仍有上千處地雷區尚待清除。光暈信託基金會迄今已在安哥拉清除超過12萬枚地雷。基金會執行長詹姆斯科文(James Cowan)強調:「我們會持續與安哥拉人民團結合作,直到最後一枚地雷被清除為止。」

▲哈利王子與安哥拉地雷區附近村落居民開心互動,並與孩童一起上地雷安全教育課程。(翻攝@TheHALOTrust IG)

事實上,這並不是哈利第一次造訪安哥拉,2019年他也曾與光暈信託基金會一同走入部分清理完成的雷區,甚至親自引爆一枚地雷。他也是該基金會的贊助人,長期關注全球地雷清除與戰後重建事務。

回顧黛安娜王妃1997年1月的安哥拉之行,當時她走入位於安哥拉中部萬博(Huambo)的地雷區,踏上由光暈基金會清理出的一條安全小徑,並公開呼籲國際禁止使用地雷。雖然當時黛妃遭部分政界人士批評「干涉政治」,但她的行動成功喚起全球關注。她曾踏足的地雷區,如今已轉變為繁榮社區,還設有「黛安娜王妃學校」(Princess Diana School),讓當地孩童能安心就學。

???? “In 1997, my mother was in Huambo. The very minefield that she walked through was a bustling community that I managed to visit.”



Prince Harry returns to ???????? #Angola with HALO, 28 years after his mother, Diana, Princess of Wales, brought landmines to the world’s attention: pic.twitter.com/NXDJzJi4cd