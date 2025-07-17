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為學妹挺身而出！簡奇陞勇揭女足抽血黑幕：我是那根敲不斷釘子

師大運動競技系學生簡奇陞出面揭露，教練周英台長期要求女足學生高頻率抽血。（翻攝臉書「范雲 FAN, Yun」）

▲師大運動競技系學生簡奇陞出面揭露，教練周英台長期要求女足學生高頻率抽血。（翻攝臉書「范雲 FAN, Yun」）

圖文／鏡週刊

台灣師範大學女足隊爆發強迫抽血醜聞，掀起教育與體育圈震盪。揭露此案的學生簡奇陞，日前接受《知新聞》專訪，指控教練周台英長期以「檢測」為名，實為未經同意的人體實驗，多年來女足學生被要求寒暑假接受高頻率抽血，每次長達14天，甚至每天多達6至7次。她憤慨表示，「我們不是受測者，是血牛。」

簡奇陞自小立志就讀台師大、成為老師，卻在畢業前選擇揭露自己與隊友多年來被迫參與實驗的真相。她指出，學生從未被明確告知參與的是人體研究，也未簽署任何知情同意書。直到畢業後，她才在期刊論文中發現，自己的身體數據竟被當作實驗樣本發表。她形容過程如「鐵鎚敲釘子，敲到其他人都不敢出聲」，但她坦言是走投無路，所以選擇站出來，「我就是那個鐵鎚敲不斷的釘子。」

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簡奇陞坦言，當初她以為抽血是專業的運動生理檢測，沒想到竟是研究實驗。更荒唐的是，原本應由實驗方支付給學生的「受試者費用」，竟被教練以「比賽補助」為名，要求學生繳回，作為住宿與交通支出。她說，「我們真的太天真，被當白老鼠，還要自己出錢。」

後來學生查帳才發現，該筆經費實際上標註為「受試者實驗費」，證實當時根本是在人不知情的情況下參與研究。她痛心表示：「學姐們從沒拿過錢，我也是領了2年才驚覺不對。」

教育部近期已認定教練周台英霸凌、計畫主持人陳忠慶違反研究倫理，要求台師大懲處。但校方僅停止教練職務，仍保留教職，激起輿論憤怒。行政院長卓榮泰震怒下令嚴辦，教育部與國科會已展開調查，檢調亦分案處理。

簡奇陞強調，她已畢業，不怕報復，但希望能替仍在學的學妹發聲：「她們不能再沉默，不能再流不該流的血。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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