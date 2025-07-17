6歲男童亂闖病房　以為「7個月女嬰是洋娃娃」重摔在地上殺死

▲男童意外摔死女嬰。（圖／達志影像／示意圖）

記者李振慧／綜合報導

法國一名6歲男童在醫院病房內閒逛時殺死一名女嬰，死亡女嬰僅出生7個多月，因為早產所以被送到新生兒病房接受照顧，結果被6歲男童以為是洋娃娃，抓起後摔死。

事件發生在法國里耳市(Lille)當地兒童醫院Jeanne-de-Flandre Children's Hospital，一名叫柴尼布卡桑德拉(Zayneb-Cassandra)的早產女嬰，15日因為遭到一名6歲男童攻擊被宣告腦死亡。

事件發生在11日早上，事發當時，家屬正在幫女嬰辦理出院手續，結果突然被通知要他們馬上回到病房，結果發現女嬰被摔在地上。

女嬰家屬控訴，6歲男童常常在無人看管的情況跑進病房，因為覺得女嬰看起來像洋娃娃，竟然把嬰兒抱起後，重摔在地上，導致女嬰受到嚴重腦損傷，「男童每天都在醫院內亂跑，其他媽媽都在抱怨，一名護士也有特別警告，這名男童會闖進別人的病房」。

隔壁病房的女患者表示，當時她突然聽到一聲巨響，結果發現女嬰倒在地上、沒有反應，男童則坐在旁邊的椅子上。當地警察已與檢察部門針對案件一起展開調查，醫院也同時進行內部調查，以確認是否有行政疏失。