16歲愛貓幫忙在床後「找到遺失彩券」　男驚喜中440多萬元

▲男子因為貓咪找到中獎彩券。(圖/達志影像/示意圖)

記者李振慧/綜合報導

美國康乃狄克州一名男子買了彩券以後忘記,結果彩券掉到床頭板後面,沒想到所養的寵物貓後來也卡在床頭板後,他救貓時意外發現彩券,幸運中獎15萬美元(約台幣440萬元)。

康乃狄克州彩券官員表示,幸運中獎的男子拉夫(Russell Ruff)是一名校車司機,平時就有購買彩券習慣的他,6月13日時在薩默斯(Somers)主道上當地商店Small Town LLC購買了這張彩券。

Next up, @ChazandAJ talk to Russell Ruff, whose cat Patches found a Powerball ticket worth $150,000! https://t.co/fQa73zeLeV