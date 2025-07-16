16歲愛貓幫忙在床後「找到遺失彩券」　男驚喜中440多萬元

▲男子因為貓咪找到中獎彩券。（圖／達志影像／示意圖）

記者李振慧／綜合報導

美國康乃狄克州一名男子買了彩券以後忘記，結果彩券掉到床頭板後面，沒想到所養的寵物貓後來也卡在床頭板後，他救貓時意外發現彩券，幸運中獎15萬美元（約台幣440萬元）。

康乃狄克州彩券官員表示，幸運中獎的男子拉夫(Russell Ruff)是一名校車司機，平時就有購買彩券習慣的他，6月13日時在薩默斯(Somers)主道上當地商店Small Town LLC購買了這張彩券。

Next up, @ChazandAJ talk to Russell Ruff, whose cat Patches found a Powerball ticket worth $150,000! https://t.co/fQa73zeLeV — 99.1 PLR (@991PLRFM) July 14, 2025

拉夫買了彩券以後完全忘記這件事，直到近來發現16歲愛貓跑到床頭板後被卡住，與2個兒子費了好大一番力氣把床搬開，救出愛貓時意外發現遺失的彩券，結果對獎發現中獎。

拉夫表示，當他發現彩券中獎時覺得非常不可思議，「真的是一個奇蹟」，並且感謝寵物貓幫忙，為他帶來好運。