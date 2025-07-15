產後無法工作欠67萬卡債　女靠ChatGPT幫忙「30天還一半債務」

▲女產後欠下大量卡債。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國德拉瓦州一名女子生下女兒後，罹患產後憂鬱症無法回到職場，使得她逐漸欠下23,000美元債務（約台幣67萬元），不知道該怎麼辦的她向ChatGPT尋求幫助，沒想到30天內透過簡單的技巧，讓她成功還清一半債務。

原本是房仲經理人的35歲女子艾倫(Jenn Allan)，在TikTok上分享，2023年她產下女兒時經歷了嚴重創傷，不但女兒被送進加護病房中，她自己也罹患產後憂鬱症，使得她產後無法回到職場，生活開銷加上龐大醫療費用，很快就讓她欠下23,000美元的信用卡費。

艾倫表示，「我其實工作收入沒有不好，但是我完全不會理財，以為只要會賺錢就夠了」，當她被龐大的債務壓得喘不過氣時，決定向ChatGPT尋求幫助。

ChatGPT建議艾倫，在Google試算表中建立一個「還債追蹤表」，以確定她需要償還的債務金額，再來設定了一個30天挑戰計劃，幫助她每天藉由任務來累積財富。

艾倫表示，這些任務有些很有趣、有些很瘋狂，包含要求取消一項沒在使用的訂閱服務、或是在網路賣場上出售物品、在舊沙發或是錢包中尋找零錢，甚至要她去賣血，同時也為她制定膳食計畫，讓她盡量在家做飯、減少外食開銷，還介紹副業工作機會給她，幫助她增加收入。

艾倫最後在ChatGPT的幫助下，在1個月內成功累積財富並且開始還錢，目前已經成功還掉12,078.93 美元（約台幣35萬元），約一半的債務，感謝ChatGPT在過程中一直給她正面的建議與支持，讓她的心態也變得積極、不再負面。她把故事分享在網路上，希望能幫助有和她一樣困擾的人。