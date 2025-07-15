　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

產後無法工作欠67萬卡債　女靠ChatGPT幫忙「30天還一半債務」

信用卡示意圖(示意圖／達志影像）

▲女產後欠下大量卡債。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國德拉瓦州一名女子生下女兒後，罹患產後憂鬱症無法回到職場，使得她逐漸欠下23,000美元債務（約台幣67萬元），不知道該怎麼辦的她向ChatGPT尋求幫助，沒想到30天內透過簡單的技巧，讓她成功還清一半債務。

原本是房仲經理人的35歲女子艾倫(Jenn Allan)，在TikTok上分享，2023年她產下女兒時經歷了嚴重創傷，不但女兒被送進加護病房中，她自己也罹患產後憂鬱症，使得她產後無法回到職場，生活開銷加上龐大醫療費用，很快就讓她欠下23,000美元的信用卡費。

艾倫表示，「我其實工作收入沒有不好，但是我完全不會理財，以為只要會賺錢就夠了」，當她被龐大的債務壓得喘不過氣時，決定向ChatGPT尋求幫助。

@_jenn.allan Day 30 of 30 asking ChatGPT every day for one task to make money to pay down my $23,000 in credit card debt #creditcards #paydowndebt #debtpayoff #chatgpt #debtfreejourney ♬ original sound - Jenn|Debt Free Journey ????

ChatGPT建議艾倫，在Google試算表中建立一個「還債追蹤表」，以確定她需要償還的債務金額，再來設定了一個30天挑戰計劃，幫助她每天藉由任務來累積財富。

艾倫表示，這些任務有些很有趣、有些很瘋狂，包含要求取消一項沒在使用的訂閱服務、或是在網路賣場上出售物品、在舊沙發或是錢包中尋找零錢，甚至要她去賣血，同時也為她制定膳食計畫，讓她盡量在家做飯、減少外食開銷，還介紹副業工作機會給她，幫助她增加收入。

艾倫最後在ChatGPT的幫助下，在1個月內成功累積財富並且開始還錢，目前已經成功還掉12,078.93 美元（約台幣35萬元），約一半的債務，感謝ChatGPT在過程中一直給她正面的建議與支持，讓她的心態也變得積極、不再負面。她把故事分享在網路上，希望能幫助有和她一樣困擾的人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
597 2 0789 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
幕後／罷免倒數！民進黨估「6+4」名單　兩地仍是激戰區
京華城案法官問「替代羈押可能性」　柯文哲說話了
卓榮泰稱普發1萬只能買遙控飛機、冰箱　網洗版轟：吹冷氣講幹話
大台北明防大雨！　熱帶低壓後天生成影響台灣
逼每天抽3管血！周台英未解聘　台師大：若教育部退回會重審

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

命案發生1周17歲少女「狂PO片哀悼爸媽」　警發現她就是凶手

5歲童被一群流浪犬包圍攻擊　「路上拖行20公尺」女鄰居英勇救出

服裝舞蹈內容太火辣挑逗　肚皮舞女網紅被控「違反道德」逮捕

用ChatGPT幫忙減肥　女每天傳1訊息「1個月成功減掉7公斤」

愛犬過世4天女意外滑到「神撞臉狗狗」　測DNA嚇壞：牠們是父子

小黑犬被扔大樓「垃圾壓實機下」　夫妻聽微弱哭聲救出差點斃命

住家發現26公斤5公尺巨蟒　男屋主急Call捕蛇專家嚇：好像恐龍

副教授涉「校內性侵20多歲女」被捕！　日岐阜大學爆醜聞

短影音中毒？一滑就停不下來　專家揭「抖音腦」背後科學真相

美國務院：台灣總統過境符合長期政策　重申4大原則

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

【火焰衝破門】電池廠爆炸瞬間！ 員警逃命慘摔現場超驚險

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

【賽車手竟是博弈首腦】陳肯特台中豪宅、名車名錶全被扣押！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

【爸爸拍謝啦】騙爸做超搞剛壽桃蛋糕...原來是給女兒的XD

副教授涉「校內性侵20多歲女」被捕！　日岐阜大學爆醜聞

短影音中毒？一滑就停不下來　專家揭「抖音腦」背後科學真相

美國務院：台灣總統過境符合長期政策　重申4大原則

川普祭100%關稅威脅！　俄羅斯前總統嗆：根本不在乎

泰國宣布「變性人荷爾蒙治療」納健保！6藥物免費　上萬人受惠

空姐曝搭飛機上廁所「2黃金時段」！完美避開人潮　不用排隊

產後無法工作欠67萬卡債　女靠ChatGPT幫忙「30天還一半債務」

日本防衛白皮書：中國是「最大戰略挑戰」　恐嚴重影響安全

日15歲女高中生「深夜搭電車」遭性侵18分鐘　42歲變態公務員落網

22歲女胸前頂「12kg西瓜奶」！患巨乳症超自卑　募資縮胸11kg

頭皮出油扁塌原來是挑錯洗髮精？　專家建議：應避開4種成分

宋晟睿全壘打大賽初體驗向林智勝看齊　阿坤幽默提醒別像他「掛蛋」

古力娜扎高中遭學姐霸凌「一路過就狠瞪」　認有陰影：好友只有3個

小樂穩交女友3年！　鬆口「結婚計劃」甜告白：她讓我成為更好的人

房市走冷品牌建商逆勢開案　靠鐵粉撐業績

指近5年在台不法中企已逾百家　國安局：會密注中共科技竊密挖角手法

2025點亮臨床創新！　成大醫院研討醫療數據變黃金打造智慧醫療新生態

首爾直擊／比心不如握拳！李敏鎬婉拒愛心　Nana零架子幫粉絲簽名

遭控冷血霸凌助理　葉元之千字文澄清：悲劇不應成政治攻防燃料

盜圖被抓包！　民眾黨備位立委盜用綠委勘災圖卡還塗改

【好危險】騎士單手騎車還扶帽沿！閃前車慘摔地上QQ

國際熱門新聞

倫敦小飛機墜毀爆炸！4人全罹難

前舞妓驚爆「陪浴性侵」文化：許多企業高層、政治人物

產後無法工作欠67萬卡債　女靠AI幫忙還債

即／川普威脅將對俄羅斯徵收100%關稅

恐怖片導演「肢解華裔妻」出庭前自殺

反制川普關稅！歐盟720億報復清單出爐

2機險相撞！　中國航空詭異爬升

首波關稅「拿日韓開刀」！　韓媒曝川普釋恐怖信號

川普關稅衝擊小！美股3大指數收紅　台積電ADR跌近2美元

日73歲翁「月領3萬5退休金」卻淪豪宅窮人

德州暴洪「神秘營」27女童遭沖走亡！　恐怖事發全程曝光

婦路邊等做功德　遭兒誤踩油門猛撞慘死

搭飛機上班！　通勤11hrs也值得原因曝

「涮涮鍋減肥法」3個月甩10公斤　關鍵步驟曝光

更多熱門

相關新聞

Meta第一座「超級資料中心」明年啟用

Meta第一座「超級資料中心」明年啟用

Facebook母公司Meta執行長馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）宣布，公司將投入大量資金，打造一系列全新的AI超級資料中心，幫助研發出更聰明、更強大的人工智慧系統。他透露，第一座資料中心名為「Prometheus」，預計在2026年啟用，還有一個名為「Hyperion」的更大計畫，未來將擴展成全球最強之一。

美要求日澳共擔「台灣有事」責任　日拒回應

美要求日澳共擔「台灣有事」責任　日拒回應

小黑犬被扔垃圾壓實機下　夫妻聽微弱哭聲救出

小黑犬被扔垃圾壓實機下　夫妻聽微弱哭聲救出

17歲女「狂PO片哀悼爸媽」　她就是凶手

17歲女「狂PO片哀悼爸媽」　她就是凶手

黃仁勳：將向中國銷售H20晶片　已獲美批准

黃仁勳：將向中國銷售H20晶片　已獲美批准

關鍵字：

卡債債務ChatGPT還債TikTokJenn AllanAI北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

幼兒園爆虐待性侵　童躲衣櫃喊：不要finger inside

最新預報路徑！　颱風生成機率高「雨最大」地區曝

44萬YTR爆最討厭TWICE定延「做很多骯髒事」

交保隔日發文鐵證團購主遭羈押禁見

倫敦小飛機墜毀爆炸！4人全罹難

即／才高調認愛模特女友　鄧佳華繳不出罰金入獄

李千娜21歲女兒登選秀節目！

「傳說中的周末颱風」　最高機率路徑曝

男友邀同居「每月付3000房租」再提1要求！全場勸退

快訊／BoA證實罹「骨骼缺血性壞死」！緊急入院開刀

小吃店掛紅布條　沒徵到先被罰30萬…徵才地雷曝

張榮麟心肌梗塞猝逝　醫籲小心1徵兆

即／撞球名將張榮麟驟逝！享年40歲

NONO性侵被判刑「站妻身後談商演」　朱海君堅情不變

向佐出事了！　澳門賭博「借錢746萬沒還清」被賭場提告

更多

最夯影音

更多

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面