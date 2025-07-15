5歲童被一群流浪犬包圍攻擊　「路上拖行20公尺」女鄰居英勇救出

▲男童被流浪狗攻擊。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦發生流浪犬攻擊事件，一名5歲男童在家附近玩耍時，突然遭到一群流浪犬攻擊，還被拖行將近20公尺，正當他要被狗拖走時，幸好被女鄰居發現，立即衝出來救他，送醫發現身上有18處咬傷。

事件7日晚間發生在北方邦Kushinagar，名叫阿尼克(Anik)的5歲男童在家外玩耍時，突然遭到一群流浪犬攻擊。

#SHOCKING : Stray Dogs Attack 5 Year Old in Kushinagar, Leave Child Seriously Injured



In Kushinagar’s Ward 26, Kasya Nagar, under Kasya Kotwali jurisdiction, a pack of stray dogs viciously attacked a 5-year-old child.



The incident occurred near the front gate of the family’s… pic.twitter.com/LhGtKxRXdX — upuknews (@upuknews1) July 9, 2025

影片中可看到，這群流浪犬緊追著男童，後來把他逼到角落包圍撕咬，並且在路上拖行將近20公尺，正當男童要被拖走時，被人在屋內的女鄰居發現，立即衝出來把流浪犬趕走，成功救了男童。

當地媒體指出，男童身上一共有18處咬傷，先被送到家附近醫院，由於傷勢太嚴重，後來又被轉到醫學院，幸好目前已經脫離危險。

男童被狗攻擊的畫面在網路上流傳，引發民眾要求當局對嚴重的流浪犬問題提出作為，以免再度發生類似事件。