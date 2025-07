5歲童被一群流浪犬包圍攻擊　「路上拖行20公尺」女鄰居英勇救出

▲男童被流浪狗攻擊。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

印度北方邦發生流浪犬攻擊事件,一名5歲男童在家附近玩耍時,突然遭到一群流浪犬攻擊,還被拖行將近20公尺,正當他要被狗拖走時,幸好被女鄰居發現,立即衝出來救他,送醫發現身上有18處咬傷。

事件7日晚間發生在北方邦Kushinagar,名叫阿尼克(Anik)的5歲男童在家外玩耍時,突然遭到一群流浪犬攻擊。

#SHOCKING : Stray Dogs Attack 5 Year Old in Kushinagar, Leave Child Seriously Injured



In Kushinagar’s Ward 26, Kasya Nagar, under Kasya Kotwali jurisdiction, a pack of stray dogs viciously attacked a 5-year-old child.



The incident occurred near the front gate of the family’s… pic.twitter.com/LhGtKxRXdX