陸男童遭塞後車廂！爸爸、繼母坐前座：只有一兩個小時

▲男童重現被擠在後車廂的狀況。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名9歲男童的生母近日爆料，兒子與生父、繼母出去旅行時，由於車上座位不夠，竟被塞到後車廂。事件引起眾多網友關注，男童的生父解釋，他有徵詢過孩子的意見，孩子同意擠一下後車廂，而且「只有一兩個小時」。

男童的生母表示，事件發生在2023年暑假，兒子跟著親生父親、繼母、爺爺、奶奶一起從廣東佛山開車前往廣西桂林旅遊，因為車輛前排座位有限，竟把兒子塞進後車廂。

男童的生母得知此事後非常生氣，與兒子的生父在2021年4月登記離婚後，兒子歸男方撫養，撫養權於2024年11月變更至名下，她說，兒子遭到對方長期的精神虐待，直至近日才將此事還原清楚。

男童的生母說，兒子的健康權、人格權、生命權受到了影響，她在今年4月針對兒子的健康權一案對孩子的前生父親及繼母提起民事訴訟，目前該案已於6月4日開庭審理。

男童的生父則解釋，他並非讓孩子全程待在後備箱中，「只有一兩個小時的高速讓孩子坐在了後備箱，其他都是坐在前排，就是擠了一點。」

男童的生父指出，自己的車輛是越野車，前排與後備箱中間並無隔擋，流通的空氣並非使孩子感到悶熱，「我們是一路走著玩著，也並不是全程都在開車。」

男童的生父強調，在出發前，他曾徵求過孩子的意見，是否想去桂林旅遊，若一起去，車座位置有限，便不讓爺爺奶奶同行，若同意，就把後備箱清空，只帶一輛嬰兒車，「當時孩子願意，也是自願的，而且孩子當時年齡小，並不像現在一樣在後備箱中是蜷縮的樣子。」

男童的生父也否認精神虐待，他說，「那我是的親生孩子，每年給他讀5萬元的私立學校，我對他非常好。」

男童的生父還說，他不認同孩子生母提出的民事訴求，「我承認我的行為是危險駕駛，也承認讓孩子坐在了後備箱中，但關於對方說的其他問題我沒做，我也不會承認。」他認為，自己的做法並沒有違背孩子的意願，不會對孩子道歉。