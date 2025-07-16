　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸男童遭塞後車廂！爸爸、繼母坐前座：只有一兩個小時

▲▼陸男童遭塞後車廂！爸爸、繼母坐前座：只有一兩個小時。（圖／翻攝微博）

▲男童重現被擠在後車廂的狀況。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名9歲男童的生母近日爆料，兒子與生父、繼母出去旅行時，由於車上座位不夠，竟被塞到後車廂。事件引起眾多網友關注，男童的生父解釋，他有徵詢過孩子的意見，孩子同意擠一下後車廂，而且「只有一兩個小時」。

男童的生母表示，事件發生在2023年暑假，兒子跟著親生父親、繼母、爺爺、奶奶一起從廣東佛山開車前往廣西桂林旅遊，因為車輛前排座位有限，竟把兒子塞進後車廂。

男童的生母得知此事後非常生氣，與兒子的生父在2021年4月登記離婚後，兒子歸男方撫養，撫養權於2024年11月變更至名下，她說，兒子遭到對方長期的精神虐待，直至近日才將此事還原清楚。

男童的生母說，兒子的健康權、人格權、生命權受到了影響，她在今年4月針對兒子的健康權一案對孩子的前生父親及繼母提起民事訴訟，目前該案已於6月4日開庭審理。

▲▼陸男童遭塞後車廂！爸爸、繼母坐前座：只有一兩個小時。（圖／翻攝微博）

男童的生父則解釋，他並非讓孩子全程待在後備箱中，「只有一兩個小時的高速讓孩子坐在了後備箱，其他都是坐在前排，就是擠了一點。」

男童的生父指出，自己的車輛是越野車，前排與後備箱中間並無隔擋，流通的空氣並非使孩子感到悶熱，「我們是一路走著玩著，也並不是全程都在開車。」

男童的生父強調，在出發前，他曾徵求過孩子的意見，是否想去桂林旅遊，若一起去，車座位置有限，便不讓爺爺奶奶同行，若同意，就把後備箱清空，只帶一輛嬰兒車，「當時孩子願意，也是自願的，而且孩子當時年齡小，並不像現在一樣在後備箱中是蜷縮的樣子。」

男童的生父也否認精神虐待，他說，「那我是的親生孩子，每年給他讀5萬元的私立學校，我對他非常好。」

男童的生父還說，他不認同孩子生母提出的民事訴求，「我承認我的行為是危險駕駛，也承認讓孩子坐在了後備箱中，但關於對方說的其他問題我沒做，我也不會承認。」他認為，自己的做法並沒有違背孩子的意願，不會對孩子道歉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 4 3642 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鳳梨遭掃射！現場找到12顆彈殼
快訊／卓榮泰震怒！　下令追究責任、嚴懲教練
LIVE／台師大「女足抽血案」受害學生勇敢出面
快訊／鳳梨遭尾隨連開9槍　嫌犯騎車逃逸
新莊小三穿性感睡衣爬4樓外牆！驚險畫面曝
女足隊被逼抽血　律師怒轟涉犯2罪「非常嚴重」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

36歲男因「糖尿病引發心衰」死亡　23歲妻崩潰喊：絕不改嫁

飛機上肚子痛　陸16歲少女產下女嬰

陸男童遭塞後車廂！爸爸、繼母坐前座：只有一兩個小時

陸4歲女目睹父救哥落水失蹤　「頭七」尋獲遺體在24米深湖底

「補藥加老鼠藥」毒家暴夫　陸女遭判刑3年

中美航空貿易回暖　同一天！波音「罕見」向陸交付3架737 MAX

中國青年「尼特化」　不就學也不就業

日公佈最新《防衛白皮書》　陸國防部：堅決反對！已提出嚴正交涉

兩岸青少年「以球會友」　體驗福州「夜經濟」與傳統文化之美

大陸人民是不是中華民國國民？　國台辦這樣說

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

【泰格與雪兒】他不是三歲吧?

會壞掉！老公換新車超愛護　老婆氣炸：放家裡供著拜別開

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

36歲男因「糖尿病引發心衰」死亡　23歲妻崩潰喊：絕不改嫁

飛機上肚子痛　陸16歲少女產下女嬰

陸男童遭塞後車廂！爸爸、繼母坐前座：只有一兩個小時

陸4歲女目睹父救哥落水失蹤　「頭七」尋獲遺體在24米深湖底

「補藥加老鼠藥」毒家暴夫　陸女遭判刑3年

中美航空貿易回暖　同一天！波音「罕見」向陸交付3架737 MAX

中國青年「尼特化」　不就學也不就業

日公佈最新《防衛白皮書》　陸國防部：堅決反對！已提出嚴正交涉

兩岸青少年「以球會友」　體驗福州「夜經濟」與傳統文化之美

大陸人民是不是中華民國國民？　國台辦這樣說

與葉總經典對決！高志綱拚傳球準度　笑稱怕投不到二壘

51歲張震嶽自豪精子漂亮！　下月喜迎二寶「性別曝光」

屏東驚現「海上監獄」！10通緝犯登船偷渡柬埔寨...每人150萬

達美直飛西雅圖機上亮點！商務艙套房可平躺　最快明年有免費WiFi

日籍女團XG剃頭大膽作風吸睛　戴G-SHOCK秀百變風格

絞肉機突啟動！　美捲餅工廠19歲清潔工「遭捲入慘死」

玩命關頭「韓哥RX-7座駕」拍賣！天價直逼保羅沃克R34、引擎還很新

快訊／基隆台電營業處「外包工人施工墜樓」！無呼吸心跳搶救中

經典賽招募戰力　郭泓志與龍仔持棒合影　蔡其昌：關公面前耍大刀

快訊／鳳梨遭槍手尾隨掃射！警曝「現場12彈殼」：鎖定身分追查中

【心碎告別】彭振聲悲送妻最後一程　黃國昌、陳珮琪到場致哀

大陸熱門新聞

人妻爛尾樓維權爆紅！最新影片曝光

古代也有紅姐！他扮女裝...性侵182位美人　慘被處死

快訊／再制裁沈伯洋之父企業！　陸廢止在海關登記註冊

撿回收撿到金手鐲！竟是珠寶店員工當垃圾丟了

全球都在跳！《大展鴻圖》原創舞蹈是他們

大陸人民是不是中華民國國民？　國台辦這樣說

黃仁勳唐裝亮相：中國AI模型是世界級

25歲網紅「經痛十年」受不了…決定停經

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

誰最心動？盤點「南京紅爺4大男嘉賓」

民進黨點名陸5款App有威脅　國台辦：必遭民意反對

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

陸媒世運報導還喊「中國台北」？　國台辦：奧會模式不涉及新聞

陝西氣溫直逼45℃　居民：像火爐在烤

更多熱門

相關新聞

5歲童被一群流浪犬攻擊　路上拖行20公尺

5歲童被一群流浪犬攻擊　路上拖行20公尺

印度北方邦發生流浪犬攻擊事件，一名5歲男童在家附近玩耍時，突然遭到一群流浪犬攻擊，還被拖行將近20公尺，正當他要被狗拖走時，幸好被女鄰居發現，立即衝出來救他，送醫發現身上有18處咬傷。

快訊／飯店室內遊樂場意外！5歲男童攀岩跌落

快訊／飯店室內遊樂場意外！5歲男童攀岩跌落

50白衣人深夜詭異「列隊行走」！邪門畫面嚇壞

50白衣人深夜詭異「列隊行走」！邪門畫面嚇壞

陸洪災後爆發「零元購」　超市遭搬空

陸洪災後爆發「零元購」　超市遭搬空

2歲男脹氣送醫「不到1天死亡」…醫少做1事

2歲男脹氣送醫「不到1天死亡」…醫少做1事

關鍵字：

廣東男童後車廂

讀者迴響

熱門新聞

警遭衝撞開5槍擊斃女乘客　無罪確定

師大女足抽200管血換學分　她摘墨鏡：該遮遮掩掩的不是我

老闆揭鄧佳華「6萬月薪交女友」真相：腦子都精蟲

教授問「整個師大都要道歉嗎」　網怒洗版

鄧佳華低調入監！服刑6天現況曝光

前AV濱崎真緒跨海發律師聲明！要求一劍浣春秋道歉

新颱風周四恐誕生　最接近台灣時間曝

向佐欠賭債大翻盤！賭場1天急改口道歉

緯創數技投控董「小40歲女密友」　正面照曝光

新北男掀開棉被性侵「女友女兒的女友」

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

台健身國手睡夢中離世！享年46歲

產後無法工作欠67萬卡債　女靠AI幫忙還債

緯創數技投控已婚董事長　帶「小40歲女密友」回家約會

「薇帕」颱風最快明天生成　下周又有熱帶系統接力

更多

最夯影音

更多

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面