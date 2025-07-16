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沒人願意來上班　三寶媽每天工作12小時「1人經營漢堡王」爆紅

沒人願意來上班　三寶媽每天工作12小時「1人經營漢堡王」爆紅。（圖／翻攝自TikTok／dejlatae）

▲三寶媽被迫自己撐起一間店。（圖／翻攝自TikTok／dejlatae）

記者李振慧／綜合報導

美國南卡羅來納州當地一間漢堡王，因為員工離職又找不到新人，導致一名三寶媽為了生計，1個人努力撐起一間店，甚至連續工作12小時以上，影片在網路上曝光後引發關注。

事件發生在哥倫比亞市(Columbia)當地一間漢堡王，從網路流傳影片中可看到，整間店只有25歲女店員漢密爾頓(Nykia Hamilton)一個人經營，在沒有其他員工幫忙的情況下，她辛苦幫客人點餐、製作餐點、打掃，甚至還要支援得來速。

@dejlatae #columbiasc #bk #foryoupage #tiktok #food #burgerking #burger ♬ original sound - dejlatae

影片爆紅後，身為三寶媽的漢密爾頓向當地媒體表示，由於同事紛紛離職，公司又找不到其他員工接手，她只好一個人工作，時常在店裡工作超過12個小時，「他們說會找人來，可是我們根本就沒有多的人手，沒人想工作」。

漢密爾頓表示，雖然工作很辛苦，可是為了養活3個孩子，她只能努力撐下去，很感激自己能有工作機會，但也因此沒有時間可以陪伴孩子，「我的工作太忙了，幾乎錯過孩子們的生活」。

影片獲得10多萬網友觀看並留言，「天啊，她是一名堅強的單親媽媽」、「她太了不起了，等於1個人做5、6個人的工作，應該要給她加薪」、「現在年輕人嫌速食店時薪太低，當然不想去」、「這間店在哪？我願意去應徵」。

在許多網友的建議下，目前漢密爾頓已在GoFundMe網站上設立募款活動，希望能幫助改善經濟情況，讓她不用同時做2份工作，有更多時間陪伴孩子。漢堡王公司表示，公司政策要求每間門市都要有多名員工工作，他們正在與該特約店合作，以了解原因。

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