川普30％關稅威脅歐盟！德國愛爾蘭首當其衝　希臘倖免於難

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普12日宣布對歐盟課徵30%關稅，歐洲各國面對美國關稅的曝險程度不相同，愛爾蘭與德國首當其衝，義大利、法國次之，不過希臘倖免於難。

Neos Kosmos報導，希臘2024年對美國的貿易順差為3500萬美元，不過翻開歷史，希臘對美國存在巨大貿易逆差，仰賴各種進口，特別是在國防開支方面。

在歐盟成員國之中，愛爾蘭對美國貿易順差最大，達867億美元，主要與輝瑞、禮來、強生等美國大型藥廠進駐當地有關，享受15%企業稅優惠，遠低於美國企業所得稅稅率21%，這些藥廠選擇把專利設在愛爾蘭，再銷往美國高價藥品市場獲利。在此之際，蘋果、谷歌、Meta等科技巨頭歐洲總部也都設在愛爾蘭，看中其優惠稅制。

歐盟經濟龍頭德國由於仰賴出口承受特別大的壓力，汽車、化工、鋼鐵、機械產業規模龐大，對美順差來到848億美元。

義大利與法國分別有440億美元、164億美元順差，看似受影響程度較輕，但特定產業仍面臨重創。義大利農業組織Coldiretti估算，30%關稅將讓美國消費者及義國食品業者損失23億美元。法國葡萄酒烈酒業者Jerome Despey直言，30%關稅對於法國葡萄酒與烈酒產業來說是一場災難。

至於奧地利、瑞典對美國的貿易逆差分別為131億美元、98億美元，也將面臨衝擊。