法國未來2年增加2222億軍費　馬克宏：要自由就得強大

▲馬克宏宣布，將在2026至2027年期間額外增編65億歐元的軍事預算。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

面對俄羅斯等國帶來的安全威脅，法國總統馬克宏13日宣布，將在2026至2027年期間額外增編65億歐元（約新台幣2222億元）的軍事預算，強調自二戰以來，自由從未如此受到威脅，「要保持自由，就必須讓人畏懼。」

根據《金融時報》報導，馬克宏（Emmanuel Macron）於巴士底日（Bastille Day）前夕向軍方高層發表演說時指出，儘管法國當前公共財政吃緊，但仍有能力擴大國防支出。他宣布，2026年的國防預算將增加35億歐元，2027年再增30億歐元，總增幅約為6%，相較於原本2026與2027年合計的1100億歐元預算。

馬克宏形容，這項新支出具有歷史意義，並強調這是符合比例、具公信力且必要的支出，「自1945年以來，自由從未像現在這般受到嚴重威脅。」他特別點出歐洲面臨的傳統軍事威脅與網路攻擊，「在這個世界上要保持自由，就必須讓人畏懼；要讓人畏懼，就必須足夠強大。」

法國總理貝魯（François Bayrou）預定15日公布2026年整體預算草案，目前國防部門被視為唯一可望額外獲得資源的單位。

根據規劃，法國政府正著手推動一套規模高達400億歐元的削支與增稅方案，期盼縮減龐大赤字，但貝魯領導的內閣在國會並未掌握過半優勢，預算案可能成為政治攻防焦點。

雖然如此，法國各大在野黨近年普遍支持擴大軍事支出，預料此次也將維持相同立場。

美國總統川普（Donald Trump）近來施壓北約（NATO）盟國提高軍費比例，成員國6月才達成共識，將核心國防支出目標自2%拉升至3.5%。目前32個成員國中，已有四分之三達成舊有標準，包括法國在內。

但部分國會議員與專家警告，法國若要達到新目標將相當困難。根據歐盟統計局（Eurostat），截至2024年底，法國債務占GDP比例高達113%，僅次於希臘與義大利，遠高於德國的62.5%。

馬克宏也呼籲歐盟應考慮聯合發債，共同強化區域防衛能量，不過包括德國在內多數國家持反對立場。德國則透過舉債方式推動擴軍，進入全面備戰階段。

自2017年首次當選後，馬克宏即積極重建法國軍力，計畫至2030年將年度軍費較2017年翻倍。隨著此次新宣布，他也透露預算將在2027年達到640億歐元，為其任內最後一年；若要將軍費拉高至GDP的3%，年度預算將需達1000億歐元。

根據官方資料，法國現役軍人約20萬人，擁有航母與具備雙重載具（潛艦與戰機）核武投射能力，核武預算占整體裝備約13%，是歐洲實力最完整的軍隊之一。