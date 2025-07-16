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新北30億打造AI教育城　侯友宜：強化競爭力與數位品德

▲新北30億打造AI教育城。（圖／新北市教育局提供）

▲侯友宜表示，新北不僅要讓孩子學得好，更會把孩子照顧好，強調數位品德的重要性。（圖／新北市教育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

人工智慧正快速改變教育面貌，新北市政府今（16日）召開市政會議，由教育局進行「新北AI教育再升級」專案報告，展示如何以AI驅動學習革新與健康照護。市長侯友宜說，AI教育是國家競爭力重要的展現之一，新北市數位學習以及科技扎根、整合教育資源三大面向，提升新北孩子們的AI競爭力，同時落實數位品德教育。

侯友宜指出，新北市自2024年發布全國首本《AI科技教育白皮書》以來，持續引領全國教育創新潮流。新北市投入30億元，實踐「校校都是AI科技學校」的願景，建置班班有智慧電視、生生用互動平板、校校有光纖網路的完善基礎，更率先建置AI學伴、教學平台、學習診斷與智慧閱讀等系統，讓AI深入教學現場。今年更完成全球首本《AI教學手冊》，協助教師掌握AI應用，強化專業能力。

▲新北30億打造AI教育城。（圖／新北市教育局提供）

▲教育局長張明文於市政會議報告指出，透過「新北校園通App」提升校園健康照護效率。

在數位品德教育方面，侯友宜表示，AI科技可以幫助、成就使用者，但應用不當會傷害社會，因此，AI倫理教育特別重要。新北市將由教育局及跨局處合作全力推動AI教育，在數位學習的過程中，不斷提醒孩子們其倫理與風險，對於詐騙、假訊息、AI生成影片、隱私洩漏甚至是販毒等相關議題，孩子須學會分辨及保護自己，不傷害別人。

教育局表示，市府自2019年起推動「寶貝i健康」模組，透過「新北校園通App」及健康中心智能系統，讓家長可即時掌握學童健康資訊。近年更導入AI應用於偏鄉遠距健康照護、電子煙防治教學及電競活動提升健康知能，打造具備預防與即時管理能力的校園健康體系。

另外，教育局說，新北市2026年起將啟動全市教室電腦汰換計畫，預計四年內全面升級為AI電腦。同時將建置「校安通報AI預警系統」，以科技強化校園安全防護與決策反應力，形塑新世代教育與健康整合典範。

▲新北30億打造AI教育城。（圖／新北市教育局提供）

▲侯友宜曾在全市校長會議強調數位品德優先，科技素為本素養。

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