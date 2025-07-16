新北動保勇奪農業部3項評鑑特優　認養隻數蟬聯全國第一

▲新北動保處楊淑方處長（右2）代表獻獎：動物收容管制業務績效評鑑特優、認養率提升最佳獎（第1名）、動物保護業務績效評鑑特優 、寵物管理業務績效評鑑特優予市長，感謝市長對動保業務的大力支持與推動。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農業部公布2024年度「動物收容管制業務」、「動物保護業務」及「寵物管理業務」三大項目評鑑結果，新北市政府動保處三項皆榮獲「特優」第一名肯定，成績亮眼。市府今（16日）在市政會議中舉行獻獎儀式，由市長侯友宜親自頒發感謝狀，表揚有功人員與團體，感謝各界齊心推動動保工作的付出與努力。

侯友宜表示，此次獲得全國最高榮譽，是市府與動保團體、志工、市民攜手合作的成果。新北市犬貓認養數已連續四年蟬聯全國第一，這背後有賴於一系列政策推動，包括「犬貓回春雙響炮計畫」、「狗來富團體專案」、「認養平台網站」、「Lucky！幸運毛寶認養活動」以及「愛心認養小棧」等四大重點方案，並透過社群媒體多元行銷策略，成功提升毛寶貝的認養率，為無數動物找到幸福歸宿。

為表揚第一線動保稽查有功人員，市府頒獎表揚6位警察同仁，包括新店分局警員周俞均、汐止分局警員白曜宇、三重分局警務員鄭安盛、海山分局警員陳揚棋、中和分局巡佐蔡文鐘、三峽分局巡佐陳俊宏。他們在接獲通報後，總是第一時間到場，細心蒐證、積極偵辦，秉持辦理刑案的嚴謹態度還原事實真相，讓施虐者無所遁形。

▲侯友宜（後排右8）感謝狀予業務推動有功人員：新店分局、汐止分局、三重分局、海山分局、中和分局、三峽分局佐、中華民國保護動物協會、台灣NOE行動組織、新北市寵物商業同業公會、社團法人新北市獸醫師公會，代養人：三重重新里長、林育楷先生、田秀玉小姐。

其中，警員周俞均表示，「生命無分貴賤，警察除了守護社會安全，也要為無法言語的生命挺身而出。」他們的行動展現出警察對動物保護的堅定承諾，成為無聲生命的堅實後盾。

同時，也表揚3位犬貓代養家庭成員，包括柯又方、林育楷、田秀玉。他們協助動物適應家庭生活、提升送養成功率。柯又方分享，她去年代養一隻名叫「球球」的米克斯貓，當時牠性格害羞、常躲角落不願親近人。經過長時間陪伴與照顧，球球逐漸敞開心房，成為認養人家中孩子的最佳玩伴。她感性地表示：「其實是牠們療癒了我們一家人的心，就像是我們被這些動物收養了一樣。」

此外，市府也感謝協助推動動保業務的單位，包括台灣NOE行動組織、中華民國保護動物協會、新北市獸醫師公會及新北市寵物商業同業公會等，共同為動物福祉努力。

新北市動保處長楊淑方指出，此次三項評鑑全數榮獲特優，展現新北在動物保護政策的全面實力，未來將持續深化政策、強化公私協力機制，打造人與動物和諧共存的幸福城市，讓每一隻毛寶貝都能擁有溫暖的家。