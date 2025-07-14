新北勞權種籽師資培訓開跑　強化國高中職生勞動素養

▲新北市勞工局長陳瑞嘉、講師黃秋桂與首日受訓教師們大合影。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢／新北報導

為建立青少年正確勞動權益觀念與素養，新北市勞工局今（14日）舉行「114年國中暨高中職勞權課程種籽師資培訓營」開訓典禮，勞工局長陳瑞嘉特別感謝教育局協助，他也勉勵老師利用暑假來參加訓練，將抽象的法規知識轉化為易於理解的教學內容，未來把勞權觀念帶進校園，讓青少年學生更能保護自己。今年總計有來自新北77所學校、252人次教師報名，顯示教師對勞動議題的重視與投入。

勞工局長陳瑞嘉致詞時，特別感謝教育局長期以來對勞權教育的大力支持，尤其近年延伸到國中階段，打造更完整的勞動教育體系。他強調，培養種子師資不只是提升教師知能，更是讓學生從學校開始就具備基本勞動知識，未來面對職場更能保護自己。陳瑞嘉並分享自身大學求學階段打工的經驗，分享今昔勞權意識差異以及深化的重要性。

此外，勞工局積極聽取歷屆參訓教師的意見回饋，今年特別調整成「主題式＋彈性化」課程設計，總計8日的訓練課程，教師可依據自身需求，自由選修任2日以上的課程，大大提升便利性與實用性。另外課程內容除了持續關注個體與集體勞權議題，更與時俱進，納入求職防詐、就業歧視、職場性騷擾、職業災害預防等主題，未來也將持續聆聽第一線教師的意見與建議，讓課程選單模組更進化。

新北市「高中職勞動權益課程」，從102年全國首創「小班制」入校施教，111年更深入國中階段，總計國高中職的入班授課累計超過1萬1,000班，受益學生將近38萬人，展現長期推動校園勞權教育的用心。未來勞工局將與學校攜手，讓勞權教育持續向下扎根，協助青少年在踏入職場前，即具備必要的勞動知識與應對能力。