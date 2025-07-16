　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北某國中代理教師長年對多位男學生性騷　前校長涉包庇

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

監察院今（16日）表示，新北市立貢寮國中資深代理教師涉多起校安通報及性騷擾男學生之校園性別案件，校方及施前校長均未依法妥處，嚴重漠視學生權益，新北市政府並負有監督失當之責，糾正新北市貢寮國中及新北市教育局。

對該案，新北教育局回應，絕不寬貸，會嚴肅面對檢視，監察院所揭示的調查相關案件當事人，於調查當時經多次詢問接受訪談意願，當事人及家屬均多次明確表達無意願配合調查而暫停。教育局將再徵詢當事人若願意接受調查或有新事證，立即重啟調查審理所有新事證，查有違法，依法嚴懲。

教育局指出，前校長於111年調離校長，目前擔任行政職務。後續將依「校長不適任事實調查處理辦法」，重新釐清是否有違反行政程序與職責，查有失職依規定處理。強化性平與校安通報教育，透過校長會議、業務研習及督學宣導，強化校園性平事件處理與通報機制，提升一線人員應對能力。

教育局表示，該師已於今年因涉及不當管教案件屬實，予以解聘，並送社會局處以6萬元罰鍰。教育局重申對於任何侵害學生身心安全行為絕不容忍，責成各校全面盤點代理教師甄選流程，增列查核歷年校安及性平紀錄為必要條件，不容許聘任高風險教學人員，確保教學品質與學生安全。同時將全面強化校園性平防治、正向管教與教師倫理教育。讓每位孩子都能在安全、健康、尊重的環境中成長。

新北市立貢寮國中甲師自101至113學年度任職貢寮國中代理教師12年間，共涉11起校園安全通報事件。監委葉大華立案調查後，發現甲師於106至111年間疑涉至少3件性騷擾或猥褻男學生事件，情節嚴重。其中，乙生案發生於109年間，甲師遭通報自108年起對乙生有性不當接觸情事多達十數次；丙生案發生於109年間，甲師遭通報於106年時曾拉扯丙生褲袋，並疑似觸摸到丙生私密部位等情；丁生案發生於113年間，甲師遭訴某段影片為110至111年間於家中輔導丁生時涉有不當撫摸後背、大腿。

監委指出，貢寮國中及施前校長均未依法妥處，嚴重漠視學生權益，新北市政府並負有監督失當之責。監察院114年7月10日教育及文化委員會通過監委葉大華調查報告及糾正案，促請教育部督同新北市政府依調查事證重啟究責甲師之不當行為，並依「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」及參酌「違失行為一體性原則」議處施前校長。

監委葉大華指出，新北市家防中心曾2次依據職權告發乙生案，且於第2次進行告發時明確指出「本案相對人涉及利用權勢不當侵害學生，且仍可能持續接觸其他被害人」，顯示情節非輕，然而，該案因當事人乙生及法定代理人無意願出庭說明，後續由基隆地檢於109年間為不起訴處分。

另據乙生案貢寮國中校園性別事件調查報告，甲師數度帶男性學生進入教師宿舍；又本院於113年12月實地履勘該校，並勘驗該校教師宿舍監視器影像發現，甲師於此前1個月內至少2次將疑似男性畢業校友帶入教師宿舍。此外本院受理甲師於110至111年間疑似性騷擾丁生案之投訴影片，甲師坦承係其所拍攝，足認甲師對丁生有撫摸後背、大腿等實情，且私帶學生進入教師私人住所，然而，該校迄今無相關通報資料與調查。

監委葉大華說，甲師身為教師，卻涉多起與男學生不當性接觸情事，所為明顯逾越師生互動範圍與輔導管教，有違教師倫理規範。然貢寮國中卻未積極處置，性平案件經通報後調查不屬實，調查過程及處理程序未盡周全，任由甲師多年長期持續影響學生身心狀態，新北市政府教育局亦未善盡督導查處之責，均核有違失。新北市教育局應督同貢寮國中依本院調查事證，重啟究責甲師之不當行為，另本院將調查內容移司法機關辦理。

糾正報告指出，經查貢寮國中施前校長為乙、丙生案時任校長，卻未遵循性別平等教育法相關規定，於獲悉乙生疑遭甲師性騷擾事件後立即指示人員進行校安及社政通報，反而於同日夜間自貢寮驅車前往五股區私下與乙生及乙生母親接觸，有違反性別平等教育法私設調查之虞。

另於乙生案校園性別事件調查期間，施前校長身為教師評審委員會主席，漠視教師評審委員會決議，自始未令甲師於該校調查乙生案期間請事假並離開教育現場，亦未依性別平等教育委員會調查報告所提建議修正宿舍管理辦法，放任甲師與學生、被害人接觸，徒增校園安全風險；而新北市教育局當時未督導該校進行管理辦法之修正，亦有疏責。復據新北市政府調查施前校長任職貢寮國中期間涉及不當管教等事由已核予懲處，該府允應依違失行為一體性原則，就調查報告所提之新事實、新證據，據「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」，合併評價與議處施前校長違失行為。

經查乙生就讀貢寮國中期間，就學情形不甚穩定，然甲師身為乙生導師，見乙生就學狀況不穩定，竟藉口乙生對正式資源系統未能信任，及協助早晨喚醒乙生就學為由，住進乙生位於貢寮家中，且未循三級輔導系統引介正式、非正式資源共同介入協助，顯然違背教師倫理規範。且查甲師頻繁居住於乙生家中期間竟與乙生長期缺課期間高度重疊，顯示甲師所辯協助乙生就學云云，不足採信。該校未及早發掘此情，並主動釐明狀況與協助介入，核有違失。

調查報告也指出依據「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，本案甲師非具應聘科別教師證，且無修畢師資職前教育課程，僅依大學畢業資格，每年應貢寮國中不同科別甄選獲錄取為代理教師，迄今共計約12年，卻於109年2次被通報校園性別事件，並分別於108年及113年涉及2起兒少不當管教體罰學生案件，且歷案合計有11起校園安全通報事件。

監委葉大華表示，貢寮國中丙生因管教議題衍生之校園性別事件，實未循正式管道通報處理；續因檢舉通報成案，該校始補行程序，並組成調查小組，嗣後卻以監護人無意願接受調查為由，擅以「暫停調查」擱置該案，未完成調查報告，案件懸宕迄今，新北市教育局及該校怠惰辦理本案，實有欠妥。有關校園性別事件通報案經啟動調查程序後，究行政機關/學校應以何基準進行暫停調查，又或經啟動後，即應完成調查報告。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 4 3642 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鳳梨遭連開多槍「本人狀況曝光」
簡奇陞質疑教育部「為何現在才罰」　只盼台師大一句誠懇道歉
台電員工不忍了！轟賴政府：拚命工作不是為了「撥補千億」大內宣
鳳梨初體驗知名迴轉壽司後出事　遭開12槍...歐菈疑也在車上
獨／顏清標父親辭世　享耆壽94歲
開槍致死案無罪定讞！副所長首度發聲
彰化縣府發錢了！豪大雨釀災...汽車最高領2萬
快訊／嫌犯開槍掃射畫面曝！尾隨「鳳梨」阿法座車
快訊／敘利亞首都傳巨大爆炸聲！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台電員工不忍了！　轟賴政府：拼命工作不是為了「撥補千億」大內宣

獨／大甲鎮瀾宮董事長顏清標父親辭世　享耆壽94歲

罷團轟國民黨赴北京搞政變　洪孟楷回擊「我反共也反台獨」

新北某國中代理教師長年對多位男學生性騷　前校長涉包庇

民眾黨720闖民進黨中央黨部前反罷免　6藍委＋館長將現身

台師大女足隊抽血換學分！卓榮泰震怒　下令追究責任、嚴懲教練

漢光演習模擬馬祖南竿機場遭縱火　落實全民防衛精神

文總台灣文化祭移師大阪中之島公園　攤位品牌數破百家創新高

普發1萬吵翻！卓揆指只能買遙控飛機　盧秀燕：先問大家想不想發

史書華控2023年上565次通告該罷免　葉元之傻眼：2024年我才當立委

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

【泰格與雪兒】他不是三歲吧?

會壞掉！老公換新車超愛護　老婆氣炸：放家裡供著拜別開

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

台電員工不忍了！　轟賴政府：拼命工作不是為了「撥補千億」大內宣

獨／大甲鎮瀾宮董事長顏清標父親辭世　享耆壽94歲

罷團轟國民黨赴北京搞政變　洪孟楷回擊「我反共也反台獨」

新北某國中代理教師長年對多位男學生性騷　前校長涉包庇

民眾黨720闖民進黨中央黨部前反罷免　6藍委＋館長將現身

台師大女足隊抽血換學分！卓榮泰震怒　下令追究責任、嚴懲教練

漢光演習模擬馬祖南竿機場遭縱火　落實全民防衛精神

文總台灣文化祭移師大阪中之島公園　攤位品牌數破百家創新高

普發1萬吵翻！卓揆指只能買遙控飛機　盧秀燕：先問大家想不想發

史書華控2023年上565次通告該罷免　葉元之傻眼：2024年我才當立委

宋嘉翔猛打賞攻守俱佳！古久保淡定：這只是正常表現

未來高中教育的趨勢與能力培養　迎接AI與永續時代的組合式超能力

老婆歐菈受驚嚇！　鳳梨遭逮歹徒連開12槍「本人狀況曝光」

鼻翼老是卡粉脫妝？角質太厚、粉上太多都是NG行為

嘉藥打造中藥檢測人才搖籃　培訓200人強化品質競爭力

新光三越董座爭奪戰落幕　吳東昇續任　吳昕陽升任副董

體育署攜手愛爾達、公視轉播世大運　各平台播出資訊一次看

十年搭檔寫下告別序章　日本「最美女雙」直落2晉級日羽公開賽次輪

颱風毀家園　蔡育輝籲：急需捐款、太空包、帆布與志工支援

溫布頓網球場重要「鷹眼」　哈里斯鷹Rufus綠茵場上工作17年

【鏡子噴走】軍用悍馬擦撞公車零件噴飛！　網熱議：感覺不太能怪駕駛

政治熱門新聞

台師大女足隊抽血換學分！卓榮泰震怒　下令嚴懲教練

即／證實台電董事長探視重傷員工　卓榮泰談普發1萬：會分散力量

柯文哲臉書成延押理由！　吳宗憲：證人翻供才符合羈押要件

柯文哲延押庭發言全文曝光　「押我一個就好了」

美對台關稅會比32％高？　外交部：不確定也不能說樂觀「盡力談判」

獨／顏清標之父辭世　享耆壽94歲

「逼抽血換學分」女足學生淚訴校方包庇　台師大主任鞠躬道歉

考察罷免投票所　麥玉珍狂喊：我聽不懂

懶人包／消費券、3倍、5倍券、6000到1萬　政策目的成本一次看

罷不掉徐巧芯我活不下去！　曹興誠喊話

台電員工不忍了！　轟賴政府：拼命工作不是為了「撥補千億」大內宣

多位退役軍官猛酸漢光被北京引用　軍方人士怒：無恥領退休俸

盜圖被抓包！　民眾黨備位立委盜用綠委勘災圖卡還塗改

台電員工搶修觸電命危　賴清德探視病床邊喊「加油大家都在等你」

更多熱門

相關新聞

新竹惡狼掐頸性侵害女網友崩潰　判賠150萬

新竹惡狼掐頸性侵害女網友崩潰　判賠150萬

犯下連續性侵、性騷擾案件的新竹市惡狼崔姓男子，被逮捕後二審將他判刑9年6月。其中他在2023年8月間約出女網友小玉（化名）喝酒，竟將小玉帶到偏僻處，掐頸性侵得逞。小玉被侵犯後，有強烈自殺傾向，也因此多次送醫急診。小玉求償500萬元，高等法院審理後，判決崔男須賠償150萬元。可上訴。

張智倫2度「漏報」美國獨棟豪宅　綠籲說明：中和炒地王炒到美國去

張智倫2度「漏報」美國獨棟豪宅　綠籲說明：中和炒地王炒到美國去

國民黨新北719反罷免驚見走路工　1人500元動員宮廟、陣頭

國民黨新北719反罷免驚見走路工　1人500元動員宮廟、陣頭

新北勞權師資培訓開跑　扎根校園勞動教育

新北勞權師資培訓開跑　扎根校園勞動教育

新店十四張區段徵收案動土　侯友宜：打造溪南新都心

新店十四張區段徵收案動土　侯友宜：打造溪南新都心

關鍵字：

監察院新北市狼師性騷性騷擾貢寮國中

讀者迴響

熱門新聞

警遭衝撞開5槍擊斃女乘客　無罪確定

師大女足抽200管血換學分　她摘墨鏡：該遮遮掩掩的不是我

即／網紅「鳳梨」遭尾隨連開9槍　嫌犯騎車逃逸

老闆揭鄧佳華「6萬月薪交女友」真相：腦子都精蟲

教授問「整個師大都要道歉嗎」　網怒洗版

鄧佳華低調入監！服刑6天現況曝光

前AV濱崎真緒跨海發律師聲明！要求一劍浣春秋道歉

新颱風周四恐誕生　最接近台灣時間曝

向佐欠賭債大翻盤！賭場1天急改口道歉

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

緯創數技投控董「小40歲女密友」　正面照曝光

新北男掀開棉被性侵「女友女兒的女友」

即／鳳梨遭槍手尾隨掃射！警曝「現場12彈殼」：鎖定身分追查中

台健身國手睡夢中離世！享年46歲

產後無法工作欠67萬卡債　女靠AI幫忙還債

更多

最夯影音

更多

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面