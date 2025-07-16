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民眾黨720闖民進黨中央黨部前反罷免　6藍委＋館長將現身

▲▼民眾黨720將直搗民進黨中央黨部前辦集會反罷免，6藍委＋館長將現身。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨720將直搗民進黨中央黨部前辦集會反罷免，6藍委＋館長將現身。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（16日）公布反罷黃金週末連續2天舉辦活動，19日在新竹天公壇、20日在台北市的民進黨中央黨部前，呼籲民眾站出來，抗議賴政府發動大惡罷，讓全國都聽見民意不滿的聲浪。民眾黨指出，在720當天現場會準備反罷投票箱，讓參與民眾投下不同意罷免票，只要投下不同意票，就能蓋滿螢幕上賴清德總統的照片，象徵對賴政府的綠色威權說不，對賴清德投下不同意、不信任票。

文宣部主任李頂立指出，台灣在解嚴38年後，正再度走向威權與民主的十字路口。他痛批民進黨政府，以假訊息治理、法制黑箱與行政壓制，逐步侵蝕台灣自由，並點名總統賴清德意圖恢復軍事法庭、推動國安法庭，甚至揚言用刑法100條對付在野黨，反映的都是蠢蠢欲動的威權思想。

李頂立表示，「如果大罷免真的大成功，台灣會成為威權的國度。各位的選票，是台灣民主的最後一道防線」。

李頂立表示，7月20日下午4點在民進黨中央黨部前舉行「反罷行動」大型集會，民眾黨的出席陣容包含8位立委及4位台北市議員；國民黨部分則有賴士葆、李彥秀、徐巧芯、王鴻薇、羅智強等5位台北市立委與吳宗憲委員。

另外，還有民進黨創黨元老許國泰、前立委郭正亮與網紅館長陳之漢等都將與會，一同宣示「反罷要贏、台灣要贏」。

至於19日晚間7點在新竹天公壇公園舉辦「反惡罷 護新竹」活動，出席人員包括黃國昌、黃瀞瑩、陳之漢，新北市長侯友宜、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、國民黨發言人李明璇等。

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