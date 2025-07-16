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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德出訪巴拉圭過境美國？　楊智伃：別當成對島內的政治操作

▲▼國民黨召開「民進黨淨零碳排承諾跳票 基隆四接還要基隆人犧牲多少！」記者會。基隆立委林沛祥、台北市議員鍾沛君、國民黨發言人楊智伃出席 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨發言人楊智伃出席。（圖／國民黨文傳會提供）

記者鄭佩玟／台北報導

傳出賴清德總統預計在今年八月展開上任後首次出訪中南美洲友邦行程，將訪問巴拉圭、瓜地馬拉及貝里斯三個邦交國，並規劃分別在去程及回程過境美國紐約及德州達拉斯。國民黨發言人楊智伃今（16日）對此表示，希望賴清德是有一定規格、有尊嚴的出訪，但不要把出訪當成對島內的政治操作，也不要是大罷免的柴火。

外交部長林佳龍率企業代表團訪問南美友邦巴拉圭，巴國總統貝尼亞日前公開表示，巴拉圭充滿熱情準備迎接總統賴清德30天內到訪，間接透露賴出訪行程，總統府則低調表示「沒有相關說明」，外交部副發言人陳怡君也說，安排高層出訪一向是外交部重點工作，但目前沒有元首出訪相關資訊。

國民黨文傳會主委林寬裕說，關於美國關稅談判、還有元首要出外訪問，這些都是國家碰到的重大議題，國家應該保持透明度，讓國人一起面對，不只是執政黨的問題而已，但很遺憾，有些人把這些事做成不適當的利用，關稅為何不現在公布？是否因為有遊說什麼？美方難道也有意圖不讓賴清德過境美國嗎？這些都是國人需要知道的，不能被操作成影響大罷免的結果。

楊智伃補充，不管是對等關稅的談判結果，還是賴清德作為國家元首要出訪，國民黨都是樂見期待的，但也希望對等關稅結果能盡速讓國人了解，甚至在之前就有所準備，普發現金是在野黨希望能幫助人民一起幫助困難；而面對有傳出賴清德出訪的消息，希望是有一定規格、有尊嚴的出訪，但不要是對島內的政治操作，也不要是大罷免的柴火，「賴清德團結十講的第五講、第六講在哪裡？期待賴清德出訪前可以把團結十講好好講完，颱風後也需要賑災、救濟，執政單位更該嚴正以待，不要浪費社會資源」。

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