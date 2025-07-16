罷團轟國民黨赴北京搞政變　洪孟楷回擊「我反共也反台獨」

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委洪孟楷罷免案今（16日）進行電視說明會，罷免領銜人方柏翔批評，傅崐萁帶著一群立委跑到北京，回台後就進行毀憲亂政的法案，配合境外敵對勢力搞政變，國民黨沒有一個委員是無辜的。洪孟楷則回擊，「我吃台灣米、喝台灣水，以後死也是台灣人」。他強調，任何人要消滅中華民國，自己都反對，共產黨要消滅中華民國，自己絕對反共產黨，台獨勢力要消滅中華民國，自己也絕對反台獨，罷免的理由就只是因為他的黨派是國民黨嗎？

罷免說明會第一輪，罷免領銜人方柏翔先是提到各項國民黨提出的爭議法案，他表示，國民黨親中立場，現在的立法院是以傅崐萁為首的集團配合境外敵對勢力搞政變，上任沒多久就帶著一群立委跑到北京和對岸握手唱和，返回台灣之後就進行一連串毀憲亂政的法案，他們已經沒有下限，自己要在講一遍，國民黨沒有一個委員是無辜的。

方柏翔批評，說罷團選輸翻桌，真心覺得邏輯堪慮，選民在立委選舉時投給洪孟楷是因為有期待，但現在認為表現不盡理想，所以才推動罷免，跟選輸翻桌是兩回事，選民以為買的是Chanel，結果到貨的時候是淘寶，那退貨不是很正常的事情嗎？罷團跟選輸有什麼關係？大家又沒有出來跟你選過。

方柏翔直言，洪孟楷是由國民黨來推薦的新北市第一選區的立法委員，結果諸事什麼事情聽從黨意，亂七八糟的提案，都當投票部隊無條件支持，真的是踩到人民底線，曾幾何時大家都希望說洪孟楷可以做好立法委員的工作，但是現在也必須遺憾的告訴洪孟楷，這一年的所作所為大家都很失望。

洪孟楷則回擊，很遺憾，即便國民黨已經一而再再三說明的非常清楚了，但是方先生還是要用不實的資料，直接抹紅抹黑扣紅帽子在對方身上，自己沒有辦法接受，因為不是事實就不是事實，從過去這段時間，一月到現在的七月多，大家看到街頭更加對立、更加撕裂，曾幾何時心目中所愛的台灣、大家的國家「中華民國」如此的對立，自己感到非常惋惜。

洪孟楷說，方先生花了很多的時間想要潑紅水、扣紅帽子，很抱歉，「我是台灣人，我爸爸是南投草屯人，我媽媽是北海岸的女兒，爸爸媽媽生出來的我就是台灣人，我吃台灣米、喝台灣水，以後死也是台灣人，我為這塊土地來拼命，絕對可以大聲對每一個長輩都說清楚」。

洪孟楷提到反共相關主張，他強調，再一次非常堅定的跟各位鄉親報告，自己捍衛的就是中華民國，任何人要消滅中華民國，自己都反對，共產黨要消滅中華民國，自己絕對反共產黨，台獨勢力要消滅中華民國，自己也絕對反台獨，就這麼簡單，中華民國是大家的國家，台灣是大家的家園，共同生活在這塊土地上，不需要對你我這樣潑髒水。

第二輪，方柏翔說，剛剛洪孟楷委員講得慷慨激昂，自己在台下都很擔心洪孟楷會不會講到中風，因為自己聽到快中風了， 怎麼都在講那一套「政治不難，推給民進黨，推給賴清德就好」，剛剛洪孟楷有講到為什麼罷團口徑跟民進黨一致，為什麼？因為民進黨就用罷團的資料、民進黨是罷團的側翼，自己也要問一下，為什麼洪孟楷的口徑跟中共一致，這不是很諷刺嗎？一直講民進黨，都不講自己的問題。

方柏翔強調，自己其實就是一個普通新北市的老百姓，從來沒有想過，有一天會這樣子上電視拋頭露面，今天逼著大家都站出來，站出來就是希望你好我好台灣好，未來的子孫都更好，也是因為這樣才有動力從罷免的第一天走到現在，不知不覺也半年了，洪孟楷搞得大家都很累，希望大家7月26日所有新北市第一選區的選民一定要站出來，這是台灣的危急存亡之秋，千萬不可以再給國民黨機會了，國民黨從民國38年糟蹋這片土地糟蹋了多久、騙大家騙多久，大家都知道詐騙集團要被唾棄，拜託大家出來投同意，罷免不適任立委，讓國會正常、國家健康。

第二輪，洪孟楷表示，剛剛聽到方先生稱就是國民黨，所以至始至終、從頭到尾原來罷免的理由就只是因為他的黨派是國民黨嗎？如果是這樣的話，2024年有多少人是支持國民黨的，在方先生領銜人眼中都是不適任嗎？

洪孟楷直言，9年多來執政黨叫做民進黨，今天全台2350萬人大家共同在這個土地安身立命，一起打拼讓台灣越來越好，但大家想看看過去一年，現在政府到底有沒有在做事情？想來想去就是大罷免不是嗎？

洪孟楷強調，公民團體一直講是他們發起，但柯建銘總召受訪已經公開講過就是背後指使者，在去年1月13日就已經決定今年要發起無差別的罷免，民進黨不演了、方先生也不演了，直接講民進黨是側翼，跟罷團分進合擊，台灣社會給執政黨權力，沒想到執政黨回饋人民的不是福國利民，而是一而再再而三的內鬥內耗，所以不同意罷免就是不同意執政黨這樣胡搞瞎搞，不同意罷免就是不同意台灣社會持續內鬥，不同意罷免就是希望台灣恢復正常生活。