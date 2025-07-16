史書華控2023年上565次通告該罷免　葉元之傻眼：2024年我才當立委

▲立委葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委葉元之罷免案今（16日）進行電視說明會，罷團領銜人史書華過程中提到2023年葉元之上了565次通告，在節目上的表現，讓人覺得到底是立委還是脫口秀演員。葉元之回擊，2023年當立委了？自己2024年才當立委，拿明朝的劍斬清朝的官，這不是惡罷什麼是惡罷？史書華則回應，但2024年通告真的有非常少嗎？通告次數不是重要的，自己要講的是葉元之長期缺席問政，發呆或者沒有拿資料就表決，就是缺席問政。

罷免說明會第一輪，領銜人史書華提到罷免理由，他表示，葉元之身為民意代表，選民交付的責任是勤跑會勘、增取建設、國會問政、推動國家進步，但選民看到葉元之都是在電視節目上。

史書華批評，2023年葉元之總共上了565次的通告，通告費可能比議員、立委本薪還多，不論在哪一台，葉元之都會讓大家看到，但平常卻看不到他，而且葉元之在節目上的表現，會讓人覺得到底是立法委員還是脫口秀演員，專門扮演被吐槽的搞笑角色。

針對此項指控，葉元之駁斥，自己在立法院是國會評鑑優良立委，根據質詢與提案次數等幾個標準，自己的質詢次數名列前茅，如果都不去立法院開會怎麼能質詢？前天綠委黃捷跑來板橋罷免他，還稱他長期都沒去開會，但自己一看質詢次數123次，而黃捷的質詢54次，自己是黃捷的兩倍多，如果這樣是沒去開會，那黃捷是都在睡覺嗎，造謠抹黑已經到莫名其妙，為了罷免散播仇恨。

葉元之表示，史書華稱他2023上了幾個幾百個通告，但2023年當立委了嗎？自己2024年1月多才當立委，結果現在罷團用了2023年選舉時前綠委羅致政攻擊他的數據來說要罷免，這個數據過去選舉的時候就已經大量散發，但是選民知道自己的認真與努力，所以才給他機會當立委，結果現在又拿這個來罷免他，拿明朝的劍斬清朝的官，這不是惡罷什麼是惡罷？

第二輪，史書華則回應，2023年的數據是葉元之當議員時，但2024年葉元之通告變少，但真的有非常非常的少嗎？當然通告次數不是重要的，大家都知道葉元之出席率、質詢率非常非常高，但是簽到後跑掉，或者在當下不去領資料、也完全不知道開什麼會就舉手表決，就算在立法院也沒有用，自己講的是葉元之長期缺席問政，坐在立法院不代表有問政，坐在那邊發呆或者沒有拿資料就表決，就是缺席問政。

葉元之批評，史書華稱葉元之出席率非常高，但簽名就跑掉，自己就問，如果簽名就跑掉，那要怎麼質詢？是隔空質詢，還是視訊質詢？史書華已經證明了自己問政很認真，只是在持續拗到底，質詢次數就是問政最好的表現，而且自己質詢次數也比綠委次數多很多，沒有問政的人老是喜歡指控別人沒問政，這不是惡罷什麼是惡罷。

▼葉元之罷免案領銜人史書華。（圖／記者屠惠剛攝）