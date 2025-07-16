凌濤預告賴政府下周戒嚴　她酸：比凌濤遛鳥機會低很多吧

▲國民黨智庫副執行長凌濤。（圖／國民黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

首波罷免案7月26日登場，國民黨今（16日）召開記者會，智庫副執行長凌濤表示，民進黨會出奧步，其中一個就是，賴清德總統可能下周就宣布戒嚴。對此，前民進黨立委賴品妤則酸，這比他遛鳥的機率低很多吧。

國民黨今召開「惡罷只靠仇恨，慎防罷免十大奧步！」記者會，會中，凌濤指出，國民黨在726罷免投票的倒數10天召開記者會，提醒大家慎防奧步，民進黨團總召柯建銘前幾天才恐嚇要用刑法100條對付在野立委，賴清德總統可能下周就宣布戒嚴。

對此，綠委王世堅受訪時表示，總統不可能宣佈戒嚴，「完全不可能的事情」，為什麼要危言聳聽？反而是在野黨在恐嚇人民，讓台灣社會陷入這種不安的情緒，完全胡說八道的事情，用這個來恐嚇台灣人民對嗎？做出這樣的事，你情何以堪啊。

而前立委賴品妤也大酸凌濤，「這比他遛鳥的機率低很多吧」。

賴品妤一番話，來自《鏡週刊》過去曾報導，凌濤8年前曾多次在社群軟體傳送個人私密照及開視訊裸露私密處給「Ｆ」，讓「Ｆ」不堪其擾且感到噁心。該篇報導也秀出相關對話截圖「你想看硬的呀？」、「但這樣傳很刺激哈哈」。對於指控，凌濤則全盤否認，直指爆料不真實，更表示將採司法手段捍衛清白。凌濤更要「Ｆ先生」直接站出來具名直球對決。他也提到，如果有人與他互動時感到不舒服，可以循正常申訴管道，但錯誤指控就要以司法途徑來處理。