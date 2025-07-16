川普：進口藥品、半導體關稅「月底前上路」

▲美國總統川普透露，最快將在本月底對藥品開徵進口關稅，半導體也可能同步被課稅。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）透露，美國最快將在本月底對藥品開徵進口關稅，半導體也可能同步被課稅。川普強調，這項政策會先以低稅率開始，給藥廠一段時間將生產線移回美國，之後關稅會大幅提高。

川普15日從匹茲堡（Pittsburgh）出席人工智慧高峰會（artificial intelligence summit）返抵華府時受訪指出，藥品關稅大概月底就會開始，「我們會先對藥品收一個低關稅，給這些製藥公司一年的時間進行建設，之後我們會把關稅提高到很高。」

川普還說，對半導體徵稅的時程差不多，而且課徵晶片的關稅「比較不複雜」，但沒有透露更多細節。

川普本月稍早在內閣會議上，才提過未來幾週將對銅課徵50%關稅，並預期藥品關稅會在一年後提高到200%。川普已宣布根據1962年《貿易擴張法》的第232條對藥品展開調查，理由是外國進口藥品氾濫威脅到美國的國家安全。

不過，任何藥品關稅一旦上路，立刻就會影響像禮來（Eli Lilly & Co.）、默克（Merck & Co.）和輝瑞（Pfizer Inc.）等在海外生產藥品的公司，也可能推高美國消費者的用藥成本。

至於半導體關稅，也被預期會波及蘋果（Apple Inc.）、三星電子（Samsung Electronics Co. Ltd.）等品牌的筆電和智慧型手機，讓價格上漲。