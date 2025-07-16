快訊／川普點名100個小國！　課徵關稅將「超過10％一點點」

▲川普將對包括非洲、加勒比海等在內的多個小型國家課徵「超過10％一點點」的進口關稅。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）再拋關稅新進度，表示將對包括非洲、加勒比海等在內的多個小型國家課徵「超過10％一點點」的進口關稅，範圍涵蓋至少100個國家。

根據《美聯社》報導，川普15日向記者表示，「我們大概會對他們全部設定同一種關稅，」他補充說，這稅率可能會是「超過10% 一點點」，而且對象至少會涵蓋100個國家。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）隨後補充，這些被課稅的國家主要集中在非洲和加勒比海，這些地區與美國的貿易量本就不高，對於川普想要縮小全球貿易逆差的目標而言，實際作用有限。

事實上，川普本月稍早已經陸續向約20多個國家及歐盟寄出正式信件，通知自8月1日起將開始課徵關稅。

這些國家的稅率大致接近川普在4月2日宣布的數值，當時美國推出歷來最高進口稅，導致金融市場一度恐慌，川普也因此設定90天談判期，該期限已在7月9日屆滿。

此外，川普透露，他「可能」會在「月底」宣布對藥品（pharmaceutical drugs）課稅。

川普強調，他會先從較低的稅率開始，給企業一年時間在美國境內建立工廠，之後才會面臨更高的進口稅稅率。他也補充，電腦晶片（computer chips）將會採取相同的關稅模式。