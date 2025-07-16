輝達H20解禁！　美：中國僅獲第4級晶片、仍依賴美技術

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

針對輝達即將對中國市場銷售降規版AI晶片H20，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）15日表示，該政策的核心目的是讓中國對美國技術產生依賴，無法脫離。他強調，中國企業目前僅能取得輝達「第4級」的晶片，美方並未開放最先進產品外銷。

財經媒體《CNBC》報導，盧特尼克在專訪中指出，儘管美國政府批准H20晶片出口至中國，但這並不代表川普政府對中國放軟，而是刻意設下技術門檻。他說，「我們賣給他們的不是最好的產品，也不是第2好的，甚至稱不上第3好的。這是策略。」

H20為輝達以Hopper GPU架構設計的AI晶片，是專為符合美國對中國出口管制所打造的降規版本。今年4月，美國政府一度將H20納入出口限制名單，禁止在未取得特別許可下對中國出售。然而，近日政策出現轉折，重新放行該晶片的出口。

報導指出，川普上周曾與輝達執行長黃仁勳在華府會面，會後即宣布撤銷禁令，允許該款晶片重返中國市場。盧特尼克也透露，此決策與一項涉及「稀土磁鐵」的交易案有關，但並未進一步說明細節。

盧特尼克表示，讓中國繼續使用美國技術「符合美國利益」，因為這將迫使中國持續依賴美國所掌握的關鍵元件與技術，「我們的目標是保持領先，中國雖有能力自行生產，但我們要確保他們無法超越我們，從而必須不斷購買我們的晶片。」他補充道，「你得賣足夠多的晶片給中國，讓他們的開發者對美國技術上癮。我們希望中國繼續使用第4級產品，這樣他們才會離不開美國技術。」