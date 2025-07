美女眾議員嗆川普「性侵犯」　白宮官員斥：悲慘又可憐的笨蛋

▲美國民主黨籍的紐約州聯邦眾議員歐加修再度嗆川普。(圖/路透)



記者張靖榕/綜合報導

美國紐約州民主黨籍眾議員歐加修(Alexandria Ocasio-Cortez)12日在社群平台X發文,批評美國總統川普(Donald Trump)是「性侵犯」,並指責川普政府在處理淫魔艾普斯坦(Jeffrey Epstein)案件時阻礙真相揭露,引發爭議。部分人指出,公開直指川普是「性侵犯」,可能作為川普提告的切入點。

歐加修在貼文中寫道,「哇,誰會想到選了一個性侵犯當總統,竟然會讓公開艾普斯坦文件變得那麼困難?」

川普於2023年在民事訴訟中被裁定對專欄作家卡洛(E. Jean Carroll)構成性侵與誹謗,儘管如此,他仍堅稱自己無辜。

Wow who would have thought that electing a rapist would have complicated the release of the Epstein Files?