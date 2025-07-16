美女眾議員嗆川普「性侵犯」　白宮官員斥：悲慘又可憐的笨蛋

▲美國民主黨籍的紐約州聯邦眾議員歐加修再度嗆川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國紐約州民主黨籍眾議員歐加修（Alexandria Ocasio-Cortez）12日在社群平台X發文，批評美國總統川普（Donald Trump）是「性侵犯」，並指責川普政府在處理淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案件時阻礙真相揭露，引發爭議。部分人指出，公開直指川普是「性侵犯」，可能作為川普提告的切入點。

歐加修在貼文中寫道，「哇，誰會想到選了一個性侵犯當總統，竟然會讓公開艾普斯坦文件變得那麼困難？」

川普於2023年在民事訴訟中被裁定對專欄作家卡洛（E. Jean Carroll）構成性侵與誹謗，儘管如此，他仍堅稱自己無辜。

Wow who would have thought that electing a rapist would have complicated the release of the Epstein Files? — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 11, 2025

綜合外電報導，川普政府近日因未能兌現釋出艾普斯坦「客戶名單」的承諾，而面臨包括支持者在內的廣泛批評。艾普斯坦生前是名被定罪的性犯罪者，涉嫌透過性交易網絡勒索多位權勢人物，於候審期間「離奇死亡」，死因為上吊自殺。

今年稍早，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）聲稱「名單就在她桌上」，但司法部與聯邦調查局（FBI）本周卻發出備忘錄表示，沒有任何證據顯示艾普斯坦掌握「客戶名單」。該文件同時確認艾普斯坦為自殺身亡，引發許多川普支持者的不滿，因他們長期懷疑艾普斯坦之死另有內情。

▲川普先前被判性侵、誹謗成立。（圖／達志影像／美聯社）



FBI副局長邦吉諾（Dan Bongino）據稱因與邦迪發生爭執，且不滿案件遭草率結案，傳出威脅辭職。據報導，邦吉諾被懷疑向媒體洩漏FBI內部不滿情緒，引爆執法機構內部裂痕。

歐加修的發言也出現在億萬富豪、前川普盟友馬斯克（Elon Musk）爆料川普姓名出現在艾普斯坦文件後一個月，馬斯克當時因不滿川普在推動其大型法案中「搶功」，怒而發言。

對於柯提茲的言論，白宮通訊主任張斯蒂文（Steven Cheung）發表聲明反擊，「AOC喜歡裝作自己來自街頭，其實她只是個悲慘又可憐的笨蛋，試圖掩飾終其一生的自卑感。」

張斯蒂文並補充，「她應該尋求心理諮詢，因為她罹患的川普妄想症（Trump Derangement Syndrome）顯然已經嚴重侵蝕她那顆小如豌豆的腦袋。」歐加修今年4月曾在一場造勢活動中公開指川普為「性侵犯」，並表示：「當他指責別人是性侵犯與罪犯時，應該照照鏡子看看自己。」