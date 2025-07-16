關稅談判新進度　川普：8月1日前可望「再簽2、3項協議」

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普15日表示，政府正在處理大約5至6個貿易談判，預計其中2至3項可望在8月1日前簽成，條件是對方必須開放市場。他舉例，印尼已同意全面開放市場，印度也可能跟進；至於日本則可能僅停留在「信件往來」，南韓則有意進一步談判。

川普15日搭乘空軍一號（Air Force One）降落接受媒體訪問，當記者問及在8月1日前還會宣布多少協議時，川普表示，「我們正在處理大約5、6個，也許會有其中2、3個真正簽成。你要找懂得談判的人才行。我們堅持對方必須開放市場，這是大事。」

▲川普表示，政府正在處理大約5至6個貿易談判，預計其中2至3項可望在8月1日前簽成。（圖／路透）



川普指出，印尼向美國開放整個市場，「像印尼總統，他很棒，我們和他談成了很棒的協議，他們把整個國家市場對美國打開。以前我們根本進不去。我想印度也可能有類似的結果，還有其他幾個國家。」

他進一步說明，對日本等國家，美國寄出信件後對方未必會真正開放市場，「所以我們可能就只停留在信件上。」川普強調，寄出的每封信都是一種協議，南韓則可能願意在收到信件後，繼續進行進一步談判。

至於先前設定的8月1日，他直言該日期的關鍵在於「從那天開始，他們必須開始支付數十億美元的關稅」。川普表示，關稅政策將使美國收回資金，「我們已經開始拿回這些錢。」

他最後透露，新一波關稅預計月底啟動，「我們會先從低關稅開始，藥廠和半導體業會先適用，因為他們能賺錢、同時支付關稅，這會讓生產回到美國。」