沉浸式族語體驗！台南原民小子夏令營開跑　學童6週學文化習語言

▲台南市原民小子夏令營15日於永康國中啟動，超過百名學生參與沉浸式族語學習。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

暑假學習不打烊，台南市政府教育局15日於永康國中啟動第14屆「原民小子夏令沉浸式族語文化體驗教育營」，共計105名學童熱情報名參與，較去年成長近4成，展現族語教育深耕成果。今年夏令營橫跨6週，營隊內容結合歌謠、舞蹈、編織、童玩與部落文化體驗等，打造深具意義的語言與文化共學旅程。

台南市長黃偉哲表示，語言不僅是溝通工具，更是文化的靈魂與族群記憶的載體，市府致力於原住民族語言教育及多元文化共融，期待透過這樣的夏令營形式，讓孩子在體驗中自然習得族語，培養認同與自信。他強調，台南作為族群共榮城市，推動原教不遺餘力，將持續擴大支持沉浸式學習與族語復振行動。

教育局副局長王崑源指出，為便利溪南、溪北學生就近參加，營隊分別於永康國中與新進國小同步辦理，共設5班，涵蓋阿美族、排灣族、卑南族等多元族群。今年特別吸引28名非原住民族學童參與，展現文化共學、族群共融的實踐力。

始業式中，各族語老師分別獻上象徵祝福的傳統手作物，現場氣氛溫馨熱烈。市議員Ingay Tali穎艾達利、施餘興望Tjakumay Tagaw及市原民會主委白惠蘭Salau Kaljimuran亦親臨勉勵，盼孩子們在文化旅程中帶著尊重與好奇啟程，珍惜每一刻學習時光。