從警近40年！台南「警界活字典」楊義雄退休　4面警察獎章見證榮耀人生

▲副隊長楊義雄將於7月16日屆齡退休，台南市警二分局長劉怡宗致贈紀念品，表達敬意與感謝。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

警界傳奇、從警近40年的台南市警第二分局警備隊副隊長楊義雄，將於7月16日屆齡退休，楊副隊長長年堅守崗位，榮獲4面警察獎章，歷經警界多次制度改革，被同仁稱為「警界活字典」，留下一段深耕地方、忠誠奉獻的警察人生。

現年59歲的楊義雄，畢業自警察學校第114期，民國75年（1986年）踏入警界，第一站就是台南市政府警察局。民國90年升任巡佐，2016年起擔任第二分局警備隊副隊長，幾乎整個職涯都在第二分局度過。除了初任實習半年在交通隊外，其餘服務年資都貢獻給警二分局，堪稱最堅定的「台南警二人」。

市警二分局指出，楊副隊長曾穿過三款不同款式的制服，也用過三型制式手槍，歷經多次制度更迭與世代轉變，始終恪守職責、任勞任怨。從博愛派出所的基層勤務，到第二組、人事室、祕書室，再到警備隊，楊副隊長內外勤歷練俱全，事事親力親為，考績連年甲等。他笑稱：「快沒警察可當了！」，但在退休前夕，他仍珍惜每一個上班的清晨與夜巡，用滿滿敬業精神畫下句點。

台南市警二分局長劉怡宗特別贈送紀念品與楊義雄副隊長，並合影留念，感謝他數十年如一日的堅守與付出。二分局表示，全體員警對楊副隊長的離開深感不捨，也祝福他未來生活幸福快樂，身體康健。

「退休不是終點，而是人生另一段旅程的開始。」市警二分局強調，二分局大門永遠為楊義雄副隊長敞開，未來也期待楊副隊長持續分享寶貴經驗，為警界後進注入更多智慧與力量。