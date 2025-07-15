　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

從警近40年！台南「警界活字典」楊義雄退休　4面警察獎章見證榮耀人生

▲副隊長楊義雄將於7月16日屆齡退休，台南市警二分局長劉怡宗致贈紀念品，表達敬意與感謝。（記者林東良翻攝，下同）

▲副隊長楊義雄將於7月16日屆齡退休，台南市警二分局長劉怡宗致贈紀念品，表達敬意與感謝。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

警界傳奇、從警近40年的台南市警第二分局警備隊副隊長楊義雄，將於7月16日屆齡退休，楊副隊長長年堅守崗位，榮獲4面警察獎章，歷經警界多次制度改革，被同仁稱為「警界活字典」，留下一段深耕地方、忠誠奉獻的警察人生。

▲副隊長楊義雄將於7月16日屆齡退休，台南市警二分局長劉怡宗致贈紀念品，表達敬意與感謝。（記者林東良翻攝，下同）

現年59歲的楊義雄，畢業自警察學校第114期，民國75年（1986年）踏入警界，第一站就是台南市政府警察局。民國90年升任巡佐，2016年起擔任第二分局警備隊副隊長，幾乎整個職涯都在第二分局度過。除了初任實習半年在交通隊外，其餘服務年資都貢獻給警二分局，堪稱最堅定的「台南警二人」。

▲副隊長楊義雄將於7月16日屆齡退休，台南市警二分局長劉怡宗致贈紀念品，表達敬意與感謝。（記者林東良翻攝，下同）

市警二分局指出，楊副隊長曾穿過三款不同款式的制服，也用過三型制式手槍，歷經多次制度更迭與世代轉變，始終恪守職責、任勞任怨。從博愛派出所的基層勤務，到第二組、人事室、祕書室，再到警備隊，楊副隊長內外勤歷練俱全，事事親力親為，考績連年甲等。他笑稱：「快沒警察可當了！」，但在退休前夕，他仍珍惜每一個上班的清晨與夜巡，用滿滿敬業精神畫下句點。

▲副隊長楊義雄將於7月16日屆齡退休，台南市警二分局長劉怡宗致贈紀念品，表達敬意與感謝。（記者林東良翻攝，下同）

台南市警二分局長劉怡宗特別贈送紀念品與楊義雄副隊長，並合影留念，感謝他數十年如一日的堅守與付出。二分局表示，全體員警對楊副隊長的離開深感不捨，也祝福他未來生活幸福快樂，身體康健。

▲副隊長楊義雄將於7月16日屆齡退休，台南市警二分局長劉怡宗致贈紀念品，表達敬意與感謝。（記者林東良翻攝，下同）

「退休不是終點，而是人生另一段旅程的開始。」市警二分局強調，二分局大門永遠為楊義雄副隊長敞開，未來也期待楊副隊長持續分享寶貴經驗，為警界後進注入更多智慧與力量。

▲副隊長楊義雄將於7月16日屆齡退休，台南市警二分局長劉怡宗致贈紀念品，表達敬意與感謝。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
597 2 0789 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／百萬網紅性侵獲緩刑！　露出陽光燦笑
藍一人500元出席反罷活動？　新北市黨部駁斥：子虛烏有
金麟魚大爆發竄跳！　釣客震驚：以為世界末日
科技廠將下市！欠薪2771萬元　處分重要子公司
黃仁勳：將向中國銷售H20晶片　已獲美方批准
台大醫錄取資格遭撤銷　台中女學霸動向曝
葉元之宣講遭辱罵、出手攻擊　脫序畫面全都錄
離奇消失26年！董公祖神像突現蹤　信眾北上接駕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台17線蚵寮北門匝道車禍　南消3車6人出動救援4傷

災後重建急需人力！　勞動部釋出1700餘臨工職缺即日起受理申請

屏東婦氣喘發作倒臥派出所前　警即刻救援化險為夷

災後復建從水開始！　陳亭妃2天募58顆加壓馬達挺七股西寮重啟日常

熱血追夢！崑大林稚庭錄取英國6間名校　挺進賽車工程核心重鎮

從警近40年！台南「警界活字典」楊義雄退休　4面警察獎章見證榮耀人生

同島一命！彰化62人、13台重機具挺進台南災區

台南大內橋驚傳溺水　62歲男凌晨離家遺體下游2.4公里尋獲

台南沿海三區復電慢　台電扛300公斤變壓器搶修「一戶都不能少」

蘭花重災！北門牛記損失破億　農業部承諾法人補助從0提高到50％

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

【火焰衝破門】電池廠爆炸瞬間！ 員警逃命慘摔現場超驚險

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

【賽車手竟是博弈首腦】陳肯特台中豪宅、名車名錶全被扣押！

【泰格與雪兒】刮鬍刀1

台17線蚵寮北門匝道車禍　南消3車6人出動救援4傷

災後重建急需人力！　勞動部釋出1700餘臨工職缺即日起受理申請

屏東婦氣喘發作倒臥派出所前　警即刻救援化險為夷

災後復建從水開始！　陳亭妃2天募58顆加壓馬達挺七股西寮重啟日常

熱血追夢！崑大林稚庭錄取英國6間名校　挺進賽車工程核心重鎮

從警近40年！台南「警界活字典」楊義雄退休　4面警察獎章見證榮耀人生

同島一命！彰化62人、13台重機具挺進台南災區

台南大內橋驚傳溺水　62歲男凌晨離家遺體下游2.4公里尋獲

台南沿海三區復電慢　台電扛300公斤變壓器搶修「一戶都不能少」

蘭花重災！北門牛記損失破億　農業部承諾法人補助從0提高到50％

JKF女郎Tiny 化名「田井虹」AV出道　與偶像東尼大木共演處女作

高雄最大超商前「2車鬼祟碰頭」　倒車撞警跑了...搜出毒品

捕手史上第一人！羅利54轟稱霸全壘打大賽　父子聯手抱走百萬美元

永慶不動產、永義房屋高雄區經管會　支持在地棒球發展

百萬網紅性侵甜點師　賠80萬二審獲緩刑！燦笑回報見記者秒變臉

黃仁勳開金口H20赴中解禁利多　4台廠同樂台積電創近5個月高

台17線蚵寮北門匝道車禍　南消3車6人出動救援4傷

藍一人發500元出席反罷活動？　新北市黨部駁斥：子虛烏有惡意抹黑

川普傳砸700億美元拚AI！　白宮官員揭「重磅投資」細節

修杰楷也在穿的「軟實力」！​NB頂級緩震跑鞋1080v14走遍日常與跑道　跑出生活節奏感​

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

地方熱門新聞

彰化62人、13台重機具挺進台南災區

即／家人敲門發現斷氣…台中少年不治

台南沿海三區復電慢台電扛300公斤變壓器搶修「一戶都不能少」

台南大內橋驚傳溺水62歲男凌晨離家遺體下游2.4公里尋獲

台灣賽車手「兼職」博弈首腦車庫驚見破億超跑　

蘭花重災！北門牛記損失破億農業部承諾法人補助從0提高到50％

台南取消7/16防空演習！因應丹娜絲風災後重建高屏仍照常

台電新營區處搶修持續推進力拚15日晚間全面恢復聚落供電

台南「警界活字典」楊義雄退休4面警察獎章見證榮耀人生

網傳紅線違停只罰3000元？南警打臉：可連續舉發、依法拖吊

丹娜絲風災重創台南！第四作戰區出動逾3千人次協助復原

保時捷右轉與機車撞擊　騎士倒地受傷送醫

台中首例M痘　30多歲男下面長怪東西

高雄輕軌「雙熊」彩繪列車撞毀　畫面曝

更多熱門

相關新聞

彰化62人、13台重機具挺進台南災區

彰化62人、13台重機具挺進台南災區

丹娜絲颱風造成台南多處風災災情，彰化縣政府秉持「同島一命」精神，迅速啟動跨單位支援機制，整合縣府各部門及民間資源，展現公私協力的團結力量。彰化縣長王惠美率領縣府團隊於7月13日晚間完成整備，並於14日清晨7時集結隊伍南下台南七股災區，投入救援與重建工作。

台南大內橋驚傳溺水62歲男凌晨離家遺體下游2.4公里尋獲

台南大內橋驚傳溺水62歲男凌晨離家遺體下游2.4公里尋獲

台南沿海三區復電慢台電扛300公斤變壓器搶修「一戶都不能少」

台南沿海三區復電慢台電扛300公斤變壓器搶修「一戶都不能少」

亞太國家棒球基地由國訓中心管理

亞太國家棒球基地由國訓中心管理

台南取消7/16防空演習！因應丹娜絲風災後重建高屏仍照常

台南取消7/16防空演習！因應丹娜絲風災後重建高屏仍照常

關鍵字：

台南楊義雄退休警察獎章

讀者迴響

熱門新聞

倫敦小飛機墜毀爆炸！4人全罹難

44萬YTR爆最討厭TWICE定延「做很多骯髒事」

「傳說中的周末颱風」　最高機率路徑曝

李千娜21歲女兒登選秀節目！

即／撞球名將張榮麟驟逝！享年40歲

最新預報路徑！　颱風生成機率高「雨最大」地區曝

張榮麟遲未現身　隊友回飯店找他已斷氣

男友邀同居「每月付3000房租」再提1要求！全場勸退

NONO性侵被判刑「站妻身後談商演」　朱海君堅情不變

張榮麟心肌梗塞猝逝　醫籲小心1徵兆

譚艾珍反對普發1萬慘遭千人出征　自嘲：當放屁就好

前舞妓驚爆「陪浴性侵」文化：許多企業高層、政治人物

快訊／大雷雨襲2縣市　5縣市大雨特報

約砲壯男急拆套套　紅姐轉身「秒遞上1物」！網傻了

熱帶系統發展「不排除發海上颱風警報」　專家：周末防豪雨

更多

最夯影音

更多

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面