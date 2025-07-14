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台南大內橋驚傳溺水　62歲男凌晨離家遺體下游2.4公里尋獲

▲台南市大內橋14日下午傳出男子疑落橋溺水，警消緊急動員搜索，並在曾文溪下游2.4公里處發現62歲楊姓男子遺體。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市大內橋14日下午傳出男子疑落橋溺水，警消緊急動員搜索，並在曾文溪下游2.4公里處發現62歲楊姓男子遺體。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市大內區大內橋14日下午驚傳溺水案件，62歲楊姓男子被家屬通報失聯，警方循線查出其14日凌晨離家，下午在橋上發現遺留物品後展開搜救，消防局出動無人機與船艇全力搜索，至傍晚6時於曾文溪流域下游2.4公里處尋獲遺體，已明顯死亡，家屬悲痛確認後由警方接手後續處理。

消防局表示，案發於14日下午2時52分接獲110通報，疑似有人跳橋失聯。警、消趕抵後，在大內橋上發現該男子遺留物品，立即調閱監視器，確認其於14日凌晨步行經過大內橋。因現場為曾文溪主流，水流湍急，曾文水庫當時放水量達每秒100立方公尺，無法中止放流，更增加搜救困難。

▲台南市大內橋14日下午傳出男子疑落橋溺水，警消緊急動員搜索，並在曾文溪下游2.4公里處發現62歲楊姓男子遺體。（圖／記者林東良翻攝，下同）

現場調派共出動12車、23名警消（含潛水人員）、義消5人、2艘橡皮艇與1架無人機搜尋，歷經近3小時搜尋，終於在距橋約2.4公里的下遊河段發現溺者，晚間7時7分許打撈上岸，確認已無生命跡象，家屬指認為62歲楊姓男子，全案交由警方請檢察官相驗查處中。

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