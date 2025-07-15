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史上首次！三級棒球中華隊聯合成軍誓師　偏鄉前輩打拚成就國球　辜仲諒理事長勉勵小將感恩、傳承榮耀

▲▼棒球,國球,中華隊,偏鄉,辜仲諒,小將,台南,基地。（圖／業者提供）

▲中華棒協理事長辜仲諒出席「中華隊三級棒球成軍誓師大會」致詞，勉勵小將感恩前輩打拚成果，延續臺灣棒球光榮。

圖、文／中華棒協提供

臺灣少棒、青少棒及青棒揚威國際棒壇，促成臺灣棒球排名高居世界第二。U12世界盃棒球賽即將於本（7）月底開打，U15亞洲盃與U18世界盃棒球賽也陸續在8月、9月登場。中華民國棒球協會（簡稱「中華棒協」）昨（14）日舉辦史上首次「中華隊三級棒球成軍誓師大會」，中華棒協理事長辜仲諒致詞表示，臺灣棒球在世界能有一席之地，是無數棒球前輩和學長從最偏遠艱難的地區和環境中一路努力打拚的成果，勉勵選手懷著感恩的心延續臺灣的光榮，讓世界見證遇強則強、永不放棄的臺灣精神。

中華隊三級棒球成軍誓師大會今日舉行，總統府副秘書長何志偉、教育部政務次長張廖萬堅、U12世界盃與U15亞洲盃主辦城市臺南市政府體育局長陳良乾等貴賓特別到場，一起「相挺」中華隊。辜仲諒理事長授旗予U12、U15及U18國家代表隊，預祝中華隊旗開得勝，2024年世界十二強棒球賽（P12）中華隊隊長陳傑憲也驚喜現身，鼓勵學弟延續P12榮光，再創佳績。

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▲▼棒球,國球,中華隊,偏鄉,辜仲諒,小將,台南,基地。（圖／業者提供）

▲「中華隊三級棒球成軍誓師大會」大合照。

臺灣三級棒球近年於國際賽事大放異彩，根據世界棒壘球總會（WBSC）統計資料，辜仲諒理事長2018年接掌中華棒協以來，中華隊已於世界盃勇奪兩座冠軍、三座亞軍及四座季軍；亞洲盃獲得四座冠軍、兩座亞軍，總共囊括前三名15座獎盃，基層棒球扎根有成奠定了P12奪冠與成棒國際賽爭取殊榮的重要基礎。近年各級棒球實力持續向上提升，臺灣棒球世界排名亦從七年前的第四名，提升至目前的世界第二名，僅次於日本，為史上最佳排名。

辜仲諒理事長表示，棒球不只是一項運動，而是可以培養人格特質的運動教育，孩子們可以從中學習到團隊合作與犧牲小我、完成大我的精神，這也是他重視基層棒球發展與教育教育的原因。棒球是臺灣的國球，凝聚了全台灣人的心，中華隊在國際賽事上的亮眼表現，讓世界見識到臺灣棒球的拚勁與韌性。

為穩固臺灣在國際棒壇的核心地位，辜仲諒理事長近年以WBSC執行副會長及亞洲棒球總會（BFA）會長的身分，積極引進國際資源，提升臺灣棒球競爭力，也爭取P12預賽、世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）、亞洲棒球錦標賽、U12、U15及U18等國際賽事來臺舉辦，大幅提升臺灣棒球能見度。WBSC、BFA會員大會今年10月於泰國曼谷舉行，辜仲諒理事長將全力爭取會員國代表支持，力拚連任WBSC執行副會長，持續整合各界資源，打造亞洲大聯盟願景，提升亞洲各國棒球實力並促進交流。

▲▼棒球,國球,中華隊,偏鄉,辜仲諒,小將,台南,基地。（圖／業者提供）

▲中華棒協理事長辜仲諒（左四）、教育部政務次長張廖萬堅（左三）與U12、U15及U18中華隊教練及球員代表一同宣示，誓言奪冠。

對於棒球界殷殷期盼的國家訓練基地，辜仲諒理事長七年前上任時即念茲在茲，希望早日促成。在中華棒協努力奔走下，獲得教育部、體育署、臺南市政府、國家運動訓練中心大力支持，臺南亞太棒球訓練中心即將成為國家棒球訓練基地。

辜仲諒理事長表示，亞太棒球訓練中心是賴清德總統於擔任臺南市市長期間規劃 ，希望打造為「東方的威廉波特」，全案在臺南市市長黃偉哲任內完工，是全臺最大的棒球訓練基地，讓中華隊終於有了一個家，可以專心集訓、無後顧之憂征戰國際舞臺，不僅具體落實賴總統的棒球藍圖，也圓了棒球界數十年來的夢想。

此外，賴總統就任後展現高度行動力，持續推動運動轉型升級。體育界期盼許久的「運動部」即將於9月9日國民體育日掛牌成立，是我國體育發展史上的一大里程碑。誠如賴總統所言「讓運動成為國力的一環」，運動部的成立，是未來國家運動政策的核心引擎，將持續提升體育環境和運動產業，讓運動成為全民生活的一部分，強化臺灣在國際體壇的競爭力，以運動壯大臺灣。

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