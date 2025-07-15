同島一命！彰化62人、13台重機具挺進台南災區

▲彰化縣整合各局處及民間單位出動62人及大型機具挺進台南災區。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

丹娜絲颱風造成台南多處風災災情，彰化縣政府秉持「同島一命」精神，迅速啟動跨單位支援機制，整合縣府各部門及民間資源，展現公私協力的團結力量。彰化縣長王惠美率領縣府團隊於13日晚間完成整備，並於14日早上7時集結隊伍南下台南七股災區，投入救援與重建工作。

王惠美表示，此次颱風在南部地區造成大規模積淹水及設施損毀，災區居民生活受到嚴重影響。彰化縣政府得知台南災區需求後，第一時間號召縣內具救援經驗的志工夥伴及慈善團體加入行動，期盼透過支援協助災後復原，並傳遞彰化縣對台南鄉親的關懷與支持。

縣府指出，此次支援行動由社會處統籌規劃，號召42位社區志工、具有水電專長的技術人員、慈善團體志工及相關單位組隊，攜帶必要物資與裝備前往台南災區。環保局派遣20名人力及9台抓斗車、4台山貓（鏟裝機），投入環境整頓及災後復原工作；農業處則協調在地企業大成長城，免費提供3000個50公斤大型布袋，協助物資運送。

社會處支援範圍涵蓋環境清理、房屋修繕及物資協助等工作，並與台南市政府後續災後重建計畫密切配合。支援人員在出發前完成基本安全及救援培訓，以確保賑災工作安全順利。

環保局則支援隊伍由彰化市、員林市、和美鎮、二林鎮、田尾鄉、埔心鄉、埤頭鄉、溪洲鄉、竹塘鄉及田中鎮等地協力組成，支援期間為14日至18日共5天。另花壇鄉於15日派出2台山貓、2台抓斗車及4位隊員加入作業。

彰化縣政府感謝縣內慈善單位、志工組織及協力企業迅速響應，展現「彰化人的精神」與強大的凝聚力。縣府承諾將持續關注災後重建進度，視實際需求提供必要協助，協助災區早日恢復正常生活。