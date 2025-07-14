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「台東最美星空音樂會」13日晚間登場　光良、曾沛慈接連獻唱

▲2025台東最美星空音樂會東河場浪漫登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲2025台東最美星空音樂會東河場浪漫登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

2025「台東最美星空音樂會」東河場於13日晚間在金樽陸連島沙灘盛大登場，情歌天王光良與療癒系女聲曾沛慈接連獻唱，在星空、海浪與微風交織的絕美氛圍中，吸引超過2,000名樂迷齊聚沙灘，一同見證今夏最浪漫的音樂盛事。

當晚演出陣容堅強，由在地原民創作歌手斯馬里奧與青年音樂團體B2S率先登場，以原音創作揭開序幕，展現東海岸的音樂底蘊。曾沛慈溫暖演繹新作，讓全場沉浸在療癒旋律中；壓軸登場的光良則帶來多首經典歌曲，包括〈童話〉等膾炙人口的情歌，讓現場觀眾情緒沸騰，掀起一波又一波高潮。

金樽沙灘以遼闊無遮蔽的視野與優美海灣曲線，成為東海岸最具人氣的觀星勝地。主辦單位台東縣政府特別設計低光害舞台與燈光，打造對夜空干擾最低的觀演場域，讓觀眾能在無與倫比的自然景觀中，盡情享受音樂與星空的雙重饗宴。

台東縣政府延續「永續星空」品牌精神，活動自2021年起通過 ISO 20121永續性活動管理系統驗證，現場倡導自備環保杯、野餐墊及搭乘接駁車，鼓勵民眾實踐環境友善理念，也讓音樂會成為環保與文化共感的典範。

活動現場亦同步推出「放閃星任務」活動，鼓勵粉絲於「台東最美星空」Facebook專頁上傳創意放閃照並分享星空心情語錄，為夜晚增添溫馨浪漫氣息。此外，為響應交通部「台灣觀光100亮點 feat. 台東最美星空」計畫，縣府整合64家星空友善商家，推出7月全月消費打卡抽獎活動，民眾只需於合作店家消費並完成指定任務，即有機會抽中萬元星空望遠鏡、Beats耳機等豐富好禮。

「最美星空音樂會」系列活動將持續進行，下一場將於7月15日在台東市森林公園舉行。當天將由台東高商管樂團以磅礡演奏揭開序幕，接續由阿美、排灣混血創作歌手吳利昂接棒演出，以原民語言與溫柔嗓音詮釋島嶼記憶，讓星空與音符持續在夏夜中閃耀。

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