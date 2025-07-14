大武警啟動交通大執法3天　全力維護暑期交通安全

▲台東大武警啟動三日交通大執法。（圖／記者楊晨東攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化暑期交通安全防護，台東縣警察局大武分局將自7月15日至17日啟動為期三天的「交通大執法」專案勤務，針對多項重大交通違規行為加強取締與查察，確保轄區民眾行車安全無虞。

本次執法重點包括：行人違規、超速行駛、無號誌路口未依規定停讓、轉彎未依規定、酒後駕車、無照駕駛，以及未繫安全帶等。警方提醒用路人，務必遵守交通規則，勿存僥倖心理，以免一時疏忽釀成事故，後悔莫及。

據統計，大武分局轄內於6月份共發生交通事故37件，其中A2（有人受傷）事故18件，A3（單純財損）事故19件。分析肇因以「未注意車前狀況」、「未依號誌標線行駛」及「未依規定停讓」為主，反映部分駕駛人仍須加強防禦駕駛觀念。警方也再次呼籲行車時應集中注意力，切勿酒駕或疲勞駕駛，經過路口時更應牢記「少線道讓多線道、支道讓幹道、轉彎讓直行、左方車讓右方車」等基本守則，確實遵循交通標誌與標線，共同守護行車安全。

目前正值排灣族小米收穫季，轄區內各部落陸續舉辦傳統祭典與慶典活動，民眾聚集與車流量均明顯增加。大武分局特別提醒，參與祭典飲酒後應避免自行駕駛，可選擇親友接送或代駕服務，才能「快樂出門、平安回家」。同時，駕駛人行經部落時應主動減速慢行、禮讓行人，共同營造友善安全的交通環境。

交通事故對生命與財產安全的威脅不容忽視。大武分局表示，除了強化執法作為外，也將持續配合社區活動與部落祭典推動交通安全宣導，傾聽民眾用路需求，適時提報交通工程改善事項，落實「教育（Education）、工程（Engineering）、執法（Enforcement）」的3E交通安全策略，全方位打造更安全、順暢的用路環境，讓每位民眾都能安心出門，平安返家。